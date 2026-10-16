Công an Hà Nội tìm bị hại 2 vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Ngày 16.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH DreamTrips và Công ty CP Legacy Capital.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Vũ Hòa Dương, Nguyễn Đình Hoài Nam, Nguyễn Trọng Lam và Bùi Thị Hương Giang.

4 bị can trong vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cảnh sát xác định, từ đầu năm 2024 đến tháng 2.2026, các bị can thành lập Công ty TNHH DreamTrips, đặt tại tầng 11 tòa nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến (P.Thanh Xuân, Hà Nội) và Công ty CP Legacy Capital, đặt tại tầng 9 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn (P.Kim Liên, Hà Nội).

Nhóm bị can đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng tìm người mua lại hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ với giá cao nhằm dụ dỗ khách hàng nộp tiền đặt cọc, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị hại.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đề nghị người đã nộp tiền và ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng kỳ nghỉ với 2 công ty trên đến số 328 Khâm Thiên (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên theo số điện thoại 0369013179 để được hướng dẫn giải quyết. Thời hạn trình báo trước ngày 30.12.2026.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội cũng khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Zesttrip (Công ty Zesttrip), trụ sở tại số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu (P.Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà Đặng Thị Hà Lý, Phó giám đốc Công ty Zesttrip ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án này, cảnh sát xác định, từ tháng 3.2025 đến tháng 4.2026, bà Đặng Thị Hà Lý, Phó giám đốc Công ty Zesttrip, đã mua thông tin các khách hàng từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ tại các công ty du lịch khác, sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện đưa ra thông tin có người khác muốn mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao hơn giá khách hàng đã bỏ tiền ra mua của các công ty trước (thực tế không có ai có nhu cầu mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ này) để khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc thanh toán tiền dịch vụ tìm người mua.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, Công ty Zesttrip không tìm kiếm hay liên hệ với ai để mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng mà chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đề nghị bị hại đến địa chỉ trên để trình báo.