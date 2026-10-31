Hệ thống tên lửa phòng không được đưa đến khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Hình ảnh được truyền thông chụp lại cho thấy 2 hệ thống phòng không Avenger được đặt trên một bệ nổi gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida.

Hai hệ thống tên lửa phòng không Avenger được đặt trên bệ nổi ngay khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida ngày 24.10 ẢNH: AFP

Tờ The Telegraph ngày 31.10 dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ nói rằng cơ quan này đang hoạt động trong một môi trường đe dọa gia tăng. "Chúng tôi liên tục điều chỉnh các hoạt động bảo vệ, tích hợp thêm các công cụ, công nghệ và phương thức tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho những nhân vật mà chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ", người phát ngôn nói.

Hệ thống Avenger bao gồm các tên lửa tầm ngắn gắn trên xe quân sự Humvee, được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công và máy bay bay ở tầm thấp. Các hệ thống này cũng từng xuất hiện tại sân golf của ông Trump ở Bedminster, bang New Jersey hồi tháng 8 khi nhà lãnh đạo chơi golf tại đó.

Theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ, không phận xung quanh Mar-a-Lago bị hạn chế bay trong thời gian ông Trump lưu trú tại đây. Cơ quan này đang tìm cách thiết lập lệnh cấm bay vĩnh viễn do "các thông tin tình báo về mối đe dọa bất lợi", bao gồm cả "các mối đe dọa khủng bố".

Trong một văn bản gửi tòa án nhằm thúc đẩy lệnh hạn chế bay vĩnh viễn quanh Mar-a-Lago, Phó giám đốc Mật vụ Mỹ Matthew Quinn cho rằng "mối đe dọa từ trên không tại Mar-a-Lago là thường trực và đáng kể". "Vì đây là nơi ở chính của tổng thống - nơi ông thường xuyên giải quyết các công việc của cơ quan quyền lực cao nhất chính phủ - nên mối đe dọa này cần phải được giảm thiểu, bất kể ông có đang có mặt tại đây hay không", ông Quinn viết.

Trong những năm gần đây, ông Trump đã trở thành mục tiêu của một số âm mưu ám sát từ chính các công dân Mỹ. Kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu, hàng chục máy bay đã bị chặn lại do vi phạm các quy định hạn chế bay tạm thời tại khu vực West Palm Beach. Phần lớn trong số đó là các máy bay cỡ nhỏ, một động cơ, mà phi công không hề hay biết về các quy định hạn chế.