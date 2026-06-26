5 loại đồ uống giúp ổn định đường huyết, chuyên gia khuyên dùng thường xuyên

Dù không có loại thức uống nào mang lại tác dụng tức thì, một số lựa chọn quen thuộc có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định hơn khi sử dụng đều đặn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Nước lọc

Nước lọc là thức uống đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho việc kiểm soát đường huyết. Khi cơ thể thiếu nước, lượng đường trong máu có xu hướng tăng cao hơn.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định và giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu trên tạp chí Clinical Nutrition Research vào năm 2018 cho thấy nước cũng tạo cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn thêm các món chứa nhiều đường và tinh bột.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Sữa

Sữa chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Tuy nhiên, chất béo và protein trong sữa bò có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường huyết tăng từ từ sau bữa ăn.

Sữa bò có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Trong số các loại sữa, sữa nguyên kem chứa nhiều chất béo hơn sữa tách béo.

Trà xanh

Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm viêm. Các hợp chất catechin trong trà xanh còn giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Trà đen

Trà đen cũng mang lại lợi ích tương tự. Nghiên cứu trên tạp chí Antioxidants vào năm 2019 cho thấy uống ít nhất một tách trà đen mỗi ngày có thể giảm tới 14% nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, trà đen còn chứa theaflavin, một hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua có chỉ số đường huyết thấp nên không làm đường huyết tăng đột ngột.

Nghiên cứu trên tạp chí Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition vào năm 2020 cho thấy uống một cốc nước ép cà chua khoảng 30 phút trước bữa ăn giúp cải thiện đường huyết sau ăn.

Cà chua còn cung cấp lycopene, một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Những loại đồ uống như trà không đường, nước ép cà chua... tốt cho đường huyết Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Theo ông Sohaib Imtiaz, chuyên gia y tế tại Mỹ, những loại đồ uống đơn giản như nước lọc, trà không đường và nước ép cà chua có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định. Ngược lại, các loại đồ uống nhiều đường thường khiến đường huyết tăng cao.

Bên cạnh việc lựa chọn đồ uống phù hợp, việc hạn chế tinh bột, tăng cường chất xơ, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, tập thể dục thường xuyên và tránh thực phẩm chế biến sẵn cũng giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.