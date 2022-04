5 loại trái cây tốt nhất dành cho người bệnh tiểu đường

Trái cây có chứa carb và có thể làm tăng lượng đường trong máu, vì vậy điều quan trọng là phải tính chúng như một phần của bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ của bạn.

Mẹo nhỏ nhưng quan trọng khi ăn trái cây là phải lưu ý về khẩu phần.

Mặc dù có nhiều loại trái cây được cho phép đối với người bị bệnh tiểu đường, nhưng đây là 5 loại trái cây dễ tìm có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho người bị bệnh tiểu đường, theo Eat This, Not That!

1. Quả việt quất

Một cốc quả việt quất cung cấp 80 calo, 20 gram carb và 3 gram chất xơ. Nó cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, cung cấp 15% lượng khuyến nghị hằng ngày.

Quả việt quất cũng cung cấp vitamin K, giúp điều chỉnh quá trình đông máu và chuyển hóa xương; và mangan, giúp phát triển xương và chuyển hóa macro thành năng lượng.

Quả mọng tuyệt đẹp này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật được gọi là polyphenol, bao gồm anthocyanins, được tìm thấy trong thực phẩm có màu xanh-đỏ.

Quả việt quất cũng được chứng nhận là tốt cho tim thông qua Chương trình Chứng nhận Thực phẩm Kiểm tra Tim mạch của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

2. Táo

Một quả táo trung bình (đường kính 3 inch) cung cấp 77 calo, 2 gram chất xơ và 21 gram carb. Nó cũng có vitamin C.

Táo cũng cung cấp flavonoid được gọi là phloridzin và quercetin, được nghiên cứu cho thấy giúp chống lại bệnh tim và ung thư.

3. Dưa hấu

Loại dưa ngon này 92% là nước. Mỗi khẩu phần hai cốc, nó cung cấp 80 calo, 21 gram carb và 1 gram chất xơ.

Dưa hấu là một nguồn tuyệt vời của vitamin C - cung cấp 25% lượng khuyến nghị hằng ngày - và cũng cung cấp vitamin A và B6, kali, magiê, thiamin và phốt pho.

Dưa hấu cũng chứa một lượng lycopene dinh dưỡng thực vật cao hơn so với nhiều loại trái cây hoặc rau tươi khác.





Lycopene đã được chứng minh là giúp giảm huyết áp ở những người tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp.

Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng lycopene cao hơn có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn.

4. Dâu tây

Một khẩu phần trung bình gồm 8 trái dâu tây cung cấp 45 calo, 7 gram đường và 12% lượng chất xơ được khuyến nghị hằng ngày.

Nó cũng là một nguồn vitamin C tuyệt vời, cung cấp 140% lượng khuyến nghị hằng ngày, đồng thời cung cấp folate và kali.

Dâu tây cũng cung cấp axit ellagic hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào của bạn khỏi các hợp chất có hại được gọi là các gốc tự do.

Axit ellagic cũng có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch của bạn và giảm viêm và nghiên cứu cho thấy rằng nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số dạng ung thư.

Dâu tây cũng chứa flavonoid, một hợp chất thực vật tự nhiên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim và suy giảm nhận thức.

5. Bưởi

Một nửa quả bưởi vừa (đường kính 4 inch) là một khẩu phần của trái cây này.

Nó cung cấp 41 calo, 10 gram carbs và 1 gram chất xơ. Nó cũng là một nguồn vitamin C tuyệt vời, cung cấp gần 50% lượng khuyến nghị hằng ngày.

Bưởi cũng là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, giúp duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh, theo Eat This, Not That!

Cũng xin nhắc lại, khi ăn trái cây, người bệnh tiểu đường cần chú ý đến khẩu phần, để không bị ăn nhiều mà phản tác dụng.