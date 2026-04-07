5 lỗi cơ bản tài mới thường mắc phải khi lái xe tham gia giao thông

Chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà sản xuất phân phối ô tô cũng như sự hỗ trợ cho vay từ các tổ chức tài chính giúp việc sở hữu một chiếc ô tô tại Việt Nam không còn khó khăn như trước đây. Số lượng ô tô mới bán ra thị trường liên tục gia tăng, thậm chí lập kỷ lục với hơn 600.000 xe bán ra trong năm 2025. Điều này ít nhiều tạo áp lực lên hạ tầng giao thông cũng như ý thức của người điều khiển phương tiện. Lái xe là hoạt động đòi hỏi sự tập trung, kiến thức, sự thận trọng và kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian khoảng 2 - 3 tháng đầu tiên khi điều khiển ô tô, việc thiếu kinh nghiệm cũng như tâm lý lo ngại hay lơ đãng... thường không ít tài xế, đặc biệt là tài mới thường mắc phải lỗi cơ bản.

Thực tế, có những lỗi tưởng chừng rất cơ bản bình thường, nhưng lại có thể khiến lái xe bị xử phạt do vi phạm luật giao thông, thậm chí còn có thể gây ra tai nạn cho chính bản thân cùng các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

5 lỗi cơ bản tài mới thường mắc phải khi lái ô tô tham gia giao thông:

1. Quên tắt đèn xi-nhan hoặc bật sai hướng

Một trong những lỗi phổ biến nhất các tài mới thường mắc phải đặc biệt là chị em phụ nữ chính là quên tắt đèn xi-nhan sau khi chuyển hướng hoặc bật nhầm tín hiệu. Điều này dễ khiến các phương tiện phía sau hiểu nhầm ý định di chuyển, dẫn đến tình huống xử lý sai và có thể xảy ra va chạm.

Một trong những lỗi phổ biến nhất mà tài mới thường mắc phải chính là quên tắt đèn xi-nhan sau khi chuyển hướng hoặc bật nhầm tín hiệu

Thực tế, trong quá trình tham gia giao thông trên đường phố, có không ít trường hợp đã bật đèn xi-nhan, chuyển hướng hoặc tách, nhập làn đường nhưng sau đó vẫn để đèn xi-nhan nhấp nháy khiến các phương tiện khác cùng tham gia giao thông khó phán đoán. Anh Nguyễn Văn H., tài xế có hơn 10 năm kinh nghiệm tại TP.HCM, chia sẻ: "Nhiều người mới lái thường tập trung vào việc điều khiển vô-lăng mà quên mất xi nhan vẫn đang bật. Đây là lỗi nhỏ nhưng rất nguy hiểm, nhất là khi di chuyển trong đô thị đông đúc".

2. Chuyển làn đường mà không kiểm tra điểm mù

Điểm mù là khu vực mà gương chiếu hậu trên ô tô không thể quan sát được. Một số người lái ô tô thường chủ quan đánh lái chuyển làn, chuyển hướng ngay sau khi vừa bật đèn xi-nhan, nhìn liếc qua gương chiếu hậu mà không quan sát kỹ. Thực tế, ngay cả khi bật xi-nhan, nhìn gương chiếu hậu xung quanh xe vẫn có những khu vực điểm mù, nếu không tập trung chú ý quan sát kỹ, tài xế có thể không phát hiện xe máy, người đi bộ, đi xe đạp hoặc ô tô… đang ở trong khu vực điểm mù, qua đó rất dễ dẫn đến va chạm, tai nạn. Tình huống này thường xảy ra khi lái xe trong thành phố, lái xe ban đêm hoặc tại các khu vực có nhiều cây cối, chướng ngại vật cản trở tầm nhìn.

Thông thường, với tài mới thường quá tin tưởng vào gương chiếu hậu mà quên rằng điểm mù luôn tồn tại

Thông thường, với tài mới thường quá tin tưởng vào gương chiếu hậu mà quên rằng điểm mù luôn tồn tại. Do đó, thói quen liếc nhanh qua vai trước khi chuyển làn, quan sát kỹ không gian xung quanh là kỹ năng bắt buộc phải luyện để có thể lái xe an toàn.

3. Lái ô tô đi chậm "ôm" làn trái trên cao tốc

Ở nhiều tuyến đường tại Việt Nam, đặc biệt các tuyến đường cao tốc làn bên trái được quy định di chuyển với tốc độ nhanh hơn làn phải và dành cho xe vượt. Tuy nhiên, thực tế có không ít tài xế lại điều khiển ô tô di chuyển chậm ở làn này. Điều này, không chỉ gây cản trở giao thông và tạo ra tình huống nguy hiểm khi các xe khác buộc phải vượt từ bên phải mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến các vụ tai nạn kiểu "dồn toa".

Ở nhiều tuyến đường tại Việt Nam, đặc biệt các tuyến đường cao tốc làn bên trái được quy định di chuyển với tốc độ nhanh hơn làn phải và dành cho xe vượt

4. Lúng túng, không dứt khoát khi gặp đèn vàng

Với không ít tài mới, khi di chuyển đến gần các giao lộ có tín hiệu đèn giao thông, đèn vàng luôn là tình huống khiến nhiều tài xế lúng túng, phân vân giữa việc nên dừng hay đi tiếp? Việc phanh gấp hoặc cố tăng tốc vượt đèn vàng đều tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt khi phía sau có xe bám sát.

Theo các tài xế có kinh nghiệm, nếu đã ở quá gần vạch dừng và không thể phanh an toàn, tài xế nên đi tiếp. Ngược lại, nếu còn khoảng cách đủ để dừng, cần giảm tốc từ sớm thay vì xử lý gấp.

Đèn vàng luôn là tình huống khiến nhiều tài mới lúng túng, phân vân giữa việc nên dừng hay đi tiếp

5. Sử dụng đèn pha chiếu xa không đúng cách

Ngoài những lỗi kể trên, một lỗi cơ bản khác các tài mới thường mắc phải khi lái ô tô vào ban đêm là việc sử dụng đèn pha (chế độ đèn chiếu xa) sai thời điểm, đặc biệt trong khu vực đông dân cư hoặc khi có xe đi ngược chiều. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể gây chói mắt và làm giảm khả năng quan sát của người khác. Thực tế, đèn pha ở chế độ chiếu xa không phải lúc nào cũng dùng được. Người lái cần hiểu rõ khi nào nên bật, khi nào phải chuyển sang đèn chiếu gần để tránh gây nguy hiểm cho xe đối diện.