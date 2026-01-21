5 lưu ý quan trọng khi nộp tờ khai thuế, tránh bị trả hồ sơ

Hiện nay, thực hiện lộ trình chuyển đổi từ các cổng kê khai thuế riêng lẻ (thuế điện tử eTax, iCanhan…) sang Cổng giải quyết thủ tục hành chính, một số tờ khai đã dừng tiếp nhận trên hệ thống thuế điện tử và chuyển sang nộp trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính.

Trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống kê khai, nộp hồ sơ thuế, cả cơ quan thuế và người nộp thuế đều đang từng bước làm quen với phương thức mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Thuế tỉnh Sơn La, tháng 1 là thời điểm cao điểm nộp hồ sơ kê khai thuế, lượng hồ sơ tăng cao có thể phát sinh lỗi kỹ thuật hệ thống. Để việc kê khai, nộp tờ khai được thuận lợi, đúng hạn, không bị trả hồ sơ, Thuế tỉnh Sơn La lưu ý người nộp thuế, doanh nghiệp 5 nội dung quan trọng.

Thứ nhất là chuẩn bị trước khi ký, nộp tờ khai: tải và sử dụng phần mềm HTKK phiên bản 5.5.6 (phiên bản mới nhất); cập nhật chữ ký số bản mới nhất (bản cập nhật chiều 19.1). Trường hợp không ký được online, thực hiện ký offline bằng ứng dụng TCT SigningHub, sau đó đính kèm hồ sơ và nộp trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính.

Cần kiểm tra (xem) file XML trước khi thực hiện ký và gửi tờ khai để tránh lỗi định dạng, sai dữ liệu.

Thứ hai, trường hợp nộp tờ khai bị lỗi: nếu nộp online bị lỗi thì thử kê khai, kết xuất hồ sơ offline từ HTKK rồi nộp lại; nếu kê khai offline bị lỗi thì thử nộp trực tiếp trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung đầy đủ các dòng thông tin theo yêu cầu thủ tục.

"Cần chủ động, linh hoạt thay đổi phương thức, thời điểm kê khai, nộp hồ sơ để hạn chế ảnh hưởng do lỗi hệ thống, nghẽn trong giờ cao điểm", Thuế tỉnh Sơn La lưu ý.

Thứ ba, khi nộp tờ khai mới: cần lựa chọn đúng thủ tục hành chính, đúng loại tờ khai, đúng kỳ kê khai trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính.

Một số tờ khai đã dừng tiếp nhận trên eTax, iCanhan: người nộp thuế thực hiện nộp trực tiếp trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính; không tiếp tục nộp trên hệ thống cũ để tránh phát sinh lỗi, không tiếp nhận hồ sơ.

Thứ tư, với nộp tờ khai bổ sung: truy cập chức năng "Tra cứu hồ sơ", tìm tờ khai chính thức đã nộp và chọn chức năng "Khai bổ sung".

Thuế tỉnh Sơn La nhấn mạnh, phải tra cứu hồ sơ tại cả 2 hệ thống gồm: hồ sơ đã nộp trên Cổng giải quyết thủ tục hành chính; hồ sơ đã nộp trên thuế điện tử eTax, iCanhan (hệ thống cũ).

Thứ năm, khi gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện: người nộp thuế mô tả đầy đủ, cụ thể lỗi phát sinh (thời điểm, nội dung lỗi, hình ảnh nếu có); liên hệ trực tiếp cán bộ thuế quản lý để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.