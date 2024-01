Sau một năm 2023 với nhiều thách thức, nhiều người lo ngại năm 2024 sẽ là năm suy thoái. Nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với những rủi ro và thách thức như cuộc chiến Hamas-Israel, Nga-Ukraine, lạm phát cao và lãi suất cũng cao… Dù vậy, theo tờ Financial Times, Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Toàn cầu của City Group cho thấy các số liệu thực tế trong năm 2023 cao hơn dự báo và đó là lý do để lạc quan về triển vọng của năm 2024. Sau đây là một số lý do để lạc quan về nền kinh tế thế giới trong năm 2024.

5 lý do để lạc quan về nền kinh tế 2024 REUTERS

Lý do thứ nhất, nền kinh tế thế giới đã thể hiện khả năng phục hồi đáng chú ý. Từ năm 2020, kinh tế thế giới liên tiếp hứng chịu các cú sốc do đại dịch, xung đột ở châu Âu và gián đoạn chuỗi cung ứng. Tất cả những yếu tố này gây ra lạm phát cao kỷ lục và chu kỳ tăng lãi suất cao nhất trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, các nền kinh tế trên thế giới đã thích nghi tốt hơn kỳ vọng và điều này tiếp tục diễn ra trong năm 2023.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã điều chỉnh lại hệ thống hậu cần, châu Âu quay lưng với khí đốt của Nga. Lãi suất tăng cao hơn không dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp tăng đột biến. Những điều này là nền tảng vững chắc cho năm 2024.

Thứ hai, lạm phát toàn đang giảm nhanh, từ mức 8,9% vào năm ngoái dự kiến sẽ giảm xuống 5,1% vào cuối năm 2024. Lạm phát giá thực phẩm đã giảm mạnh và giá năng lượng đang giảm dần. Cú sốc chuỗi cung ứng thời đại dịch cũng đã giảm bớt. Lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao, nhưng nguyên nhân là do thị trường việc làm ổn định và tăng trưởng tiền lương nhanh chóng.

Thứ ba, lo ngại về chu kỳ chính sách tiền tệ thắt chặt đã giảm bớt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed, cùng các ngân hàng trung ương lớn có khả năng sẽ giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Đây là tin tốt cho nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp.

Thứ tư là sự bùng nổ của thị trường tài chính. Các chỉ số hàng đầu của Phố Wall gần hoặc vượt mức cao kỷ lục trong tháng cuối năm 2023. Diễn biến này làm tăng cơ hội "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2024, trong bối cảnh Fed thành công trong việc kiểm soát lạm phát mà không gây nên suy thoái.

Việt Nam được đánh giá là đang hưởng lợi từ sự thay đổi mô hình thương mại, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Cuối cùng, 2023 là một năm bùng nổ của công nghệ, nhất là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện của ChatGPT vào cuối năm 2022 đã đưa làng công nghệ vào cuộc đua phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo.