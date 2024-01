Kết năm 2023, giá vàng dừng ở mức 2.063 USD/ounce, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo Reuters, các chuyên gia trong ngành dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 do sự bất ổn kéo dài về triển vọng kinh tế toàn cầu, qua đó thúc đẩy nhu cầu dùng kim loại quý này làm nơi trú ẩn an toàn.

Vàng dự kiến đạt mốc kỷ lục mới vào năm 2024 REUTERS

Vàng đã tăng giá trong hơn hai tháng cuối năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.110 USD/ounce vào đầu tháng 12.2023. Đà tăng giá này được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed, sẽ cắt giảm lãi suất sau chu kỳ tăng lãi mạnh mẽ bắt đầu vào đầu năm 2022. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu mua vào tài sản trú ẩn an toàn bằng vàng. Tất cả những yếu tố này và nhiều yếu tố khác được cho là sẽ tiếp tục thúc đẩy giá vàng vào năm 2024.

Ngân hàng JPMorgan của Mỹ cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng mạnh vào giữa năm 2024, dự báo mức cao nhất là 2.300 USD, khi Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất. Ngân hàng UBS dự đoán giá vàng sẽ đạt mức 2.200 USD vào cuối năm tới do rủi ro địa chính trị và lạm phát tăng cao.

Trong triển vọng năm 2024 được công bố đầu tháng 12.2023, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết họ dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vào vàng. Tuy nhiên, một số người cảnh báo rằng mọi thứ có thể thay đổi nếu lạm phát ở Mỹ tăng vọt trở lại, buộc Fed phải từ bỏ kế hoạch hạ lãi suất vào năm 2024.