5 lý do khiến 'Digger' trở thành thất bại cay đắng nhất của Tom Cruise

Phim mới của Tom Cruise chỉ thu về 8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 20 triệu USD trên toàn cầu trong cuối tuần đầu tiên ra rạp. Kết quả này thậm chí còn thấp hơn mức dự báo trước đó là 12 đến 15 triệu USD, đồng thời cách rất xa con số 40 triệu USD mà các chuyên gia phòng vé cho rằng một bộ phim có quy mô như Digger cần đạt được tại thị trường nội địa để có cơ hội bù đắp chi phí đầu tư.

Digger đánh dấu lần hiếm hoi Tom Cruise rời xa sở trường hành động để thử sức với thể loại hài đen châm biếm, nhưng màn thử sức này lại không mang đến kết quả như kỳ vọng Ảnh: Reuters

Với ngân sách sản xuất từ 160 đến 180 triệu USD cùng khoảng 100 triệu USD chi cho quảng bá, Digger cần thu khoảng 300 triệu USD toàn cầu để hòa vốn. Tuy nhiên, với doanh thu hiện tại, bộ phim gần như không có khả năng chạm mốc này và có thể khiến Warner Bros. lỗ từ 150 đến 200 triệu USD tại phòng vé.

Đánh giá tiêu cực dập tắt sự tò mò của khán giả

Tom Cruise có thể là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới, nhưng chỉ riêng tên tuổi của anh cũng không đủ sức kéo khán giả tới rạp để xem một bộ phim châm biếm về đề tài môi trường bị giới hạn độ tuổi R, xoay quanh một ông trùm dầu mỏ vô tình châm ngòi cho thảm họa toàn cầu.

Với một tác phẩm khác biệt như vậy, đánh giá chuyên môn và hiệu ứng truyền miệng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đáng tiếc, Digger không nhận được phản ứng tích cực từ cả giới phê bình lẫn khán giả. Bộ phim chỉ đạt 51% trên Rotten Tomatoes và nhận điểm C+ từ khảo sát khán giả CinemaScore sau khi xem phim.

Hollywood vẫn cần mạo hiểm, nhưng phải biết giới hạn

Việc Warner Bros. chi mạnh cho Digger không khó hiểu. Tom Cruise là ngôi sao phòng vé hàng đầu suốt nhiều thập kỷ, còn đạo diễn Alejandro G. Iñárritu từng thành công cả về doanh thu lẫn giải thưởng với Birdman và The Revenant. Tuy vậy, thất bại của Digger cho thấy ngay cả những tên tuổi lớn cũng không thể được trao ngân sách không giới hạn cho một bộ phim quá kén khán giả. Hollywood vẫn cần những canh bạc sáng tạo, nhưng mức đầu tư phải tương xứng với khả năng tiếp cận công chúng.

Khán giả quốc tế cũng quay lưng

Thị trường quốc tế từng được kỳ vọng trở thành "phao cứu sinh" cho Digger sau khi dự báo doanh thu tại Bắc Mỹ liên tục giảm trong những ngày cận thời điểm phát hành.

Các bộ phim của Tom Cruise vốn thường kiếm phần lớn doanh thu từ thị trường ngoài Bắc Mỹ. Có lẽ vì vậy, một quảng cáo khác của Warner Bros. từng cố gợi ý rằng chỉ khán giả Mỹ mới không thích Digger. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Bộ phim cũng bị lạnh nhạt tại các thị trường nước ngoài, chỉ thu về 12 triệu USD từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là con số đặc biệt đáng thất vọng đối với một dự án có quy mô đầu tư lớn và sở hữu ngôi sao toàn cầu như Tom Cruise.

Chuyến quảng bá khác thường của Tom Cruise không hiệu quả

Tom Cruise vốn hiếm khi trả lời phỏng vấn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến các bộ phim nổi tiếng trước đó như Mission: Impossible hay Top Gun, bởi chính những pha hành động mạo hiểm của anh đã đủ sức tạo chú ý.

Với Digger, Tom Cruise không có lợi thế tương tự. Điểm gây chú ý nhất của anh là dành 6 giờ hóa trang và mặc bộ đồ khiến cơ thể trông béo hơn. Để quảng bá phim, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các sự kiện bên lề như trò chuyện trên podcast New Heights, thực hiện bài phỏng vấn trang bìa đầu tiên sau 2 thập kỷ với GQ và tham gia The Jennifer Hudson Show. Kết quả, chiến dịch truyền thông không tạo được đủ hứng thú cho Digger và cũng không giúp cải thiện đáng kể doanh thu phòng vé.

Hào quang quá khứ không còn đủ sức kéo khán giả

Khi Digger không có những pha hành động ngoạn mục để tạo điểm nhấn, Warner Bros. chuyển hướng sang khai thác di sản điện ảnh của Tom Cruise. Một video quảng bá dài 3 phút điểm lại loạt tác phẩm nổi tiếng như Top Gun, Jerry Maguire hay Mission: Impossible trước khi giới thiệu bộ phim mới.

Cách làm này bị xem là thiếu ăn khớp khi đạo diễn Alejandro G. Iñárritu từng gọi Digger là "bức thư tình dành cho thế hệ trẻ", trong khi nhiều khán giả mục tiêu còn chưa ra đời lúc những bộ phim cũ của Tom Cruise được phát hành. Dù yêu mến tài tử, khán giả cũng khó mua vé chỉ vì hào quang từ quá khứ.