5 lý do nhất định phải thêm serum vitamin C vào liệu trình skincare của bạn

Vừa dưỡng ẩm vừa làm trắng da

Theo nghiên cứu năm 2017, serum vitamin C thẩm thấu vào da tốt nhất dưới dạng axit ascorbic. Chúng cũng được chứng minh là có tác dụng dưỡng ẩm cho làn da. Đặc biệt, serum vitamin C làm giảm sự mất nước qua biểu bì nên làn da duy trì được độ ẩm tốt hơn.

Serum vitamin C còn được khẳng định có tác dụng làm mờ sắc tố và làm mịn bề mặt ngăn ngừa tình trạng da xỉn màu. Điều này mang lại cho làn da sự tươi sáng và trẻ trung hơn. Bởi theo một đánh giá năm 2017, vitamin C có thể cản trở việc sản xuất melanin. Bằng cách ức chế sản xuất melanin, vitamin C có thể giúp làm mờ các đốm đen và tăng sắc tố. Nó cũng có thể giúp làm sáng làn da của bạn.

Bảo vệ chống lại tác hại của tia UV

Tác hại của ánh nắng mặt trời là do các phân tử gọi là gốc tự do gây ra. Và chúng gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da. Trong khi đó, serum vitamin C lại rất giàu chất chống ô xy hóa. Nó có tác dụng bảo vệ các tế bào da khỏe mạnh bằng cách "cung cấp" cho các gốc tự do này một phân tử cần thiết. Vậy nên, các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời trở nên vô hại với làn da ngăn ngừa được lão hóa, nám sạm.

Thúc đẩy sản sinh collagen

Collagen là một loại protein tự nhiên sẽ cạn kiệt theo thời gian. Mức độ collagen thấp hơn có thể dẫn đến nếp nhăn. Vitamin C nổi tiếng với công dụng thúc đẩy sản xuất collagen thông qua quá trình hỗ trợ tổng hợp collagen. Trên thực tế, quá trình tổng hợp collagen sẽ giảm đi rất nhiều nếu không có vitamin C.

Giảm mẩn đỏ và làm đều màu da

Theo một đánh giá năm 2015, serum vitamin C cũng đã được chứng minh là hoạt động như một chất chống viêm thông qua khả năng chống ô xy hóa. Điều này có nghĩa là nó làm dịu làn da của bạn và có thể làm giảm bọng mắt. Đặc tính chống viêm của vitamin C cũng có thể giúp giảm mẩn đỏ, từ đó giúp làn da đều màu hơn. Vậy nên, sử dụng serum vitamin C đều đặn giúp làm giảm các đốm đen, đỏ và kích ứng mang lại làn da mịn màng. Đồng thời, nó cũng giúp ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

An toàn với hầu hết mọi làn da

Vitamin C được các chuyên gia da liễu đánh giá tương đối an toàn. Hầu hết mọi người có thể sử dụng vitamin C tại chỗ trong một thời gian dài mà không gặp phải bất kỳ phản ứng bất lợi nào. Một đánh giá nghiên cứu năm 2017 lưu ý rằng vitamin C có thể gây kích ứng da nhẹ ở nồng độ trên 20%. Vì lý do này, nồng độ của nó thường dao động từ 10% đến 20% trong các sản phẩm chăm sóc da. Vitamin C cũng an toàn khi sử dụng cùng với các hoạt chất chăm sóc da khác, bao gồm axit alpha hydroxy, retinol…

Với 5 công dụng hoàn hảo ở trên, các bạn đã hiểu lý do vì sao các tín đồ skincare đều lựa chọn một loại serum vitamin C trong liệu trình chăm sóc da của mình. Nhưng đâu mới là serum vitamin C tốt và được tìm mua nhiều.

