5 mẫu điện thoại Nokia ấn tượng nhất trong mắt người dùng

Từng làm chủ thị trường di động ở thời kỳ của bàn phím vật lý và những chiếc camera đầy tham vọng còn thịnh hành, Nokia đã mang đến nhiều sản phẩm tạo dựng cảm xúc hoài niệm cho cả một thế hệ. Dù sau này gặp khó khăn trước sự phát triển của iOS và Android rồi phải bán lại mảng di động cho Microsoft vào năm 2014, các thiết bị của hãng vẫn để lại dấu ấn lớn.

Dựa trên trải nghiệm thực tế của người dùng qua nhiều thế hệ, 5 mẫu máy dưới đây được xem là những đại diện tiêu biểu nhất của thương hiệu Phần Lan.

Nokia 3310

Nokia 3310 được nhiều người xem là biểu tượng lớn nhất của thương hiệu nhờ độ bền vượt trội. Theo một số người dùng, thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay cả sau nhiều lần rơi trực diện xuống nền bê tông, hoặc chỉ cần lắp lại vỏ là có thể sử dụng tiếp. Tại thị trường Mỹ, máy có biến thể mang tên Nokia 3390 hoạt động trên băng tần 1.900 MHz, thay vì GSM 900 và 1.800 MHz như bản gốc.

Hình ảnh Nokia 3310 với thiết kế "nồi đồng cối đá" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EXTREME TECH

Bên cạnh danh tiếng "nồi đồng cối đá", mẫu máy này còn thu hút người dùng nhờ khả năng thay vỏ linh hoạt cùng các tựa game quen thuộc như Snake II và Space Impact. Dù đơn giản so với tiêu chuẩn hiện đại, những tính năng này từng tạo nên sức hút lớn và giúp dòng sản phẩm được nhớ đến với nhiều tình cảm.

Nokia N95

Ra mắt năm 2007, Nokia N95 8 GB được ví như một "con dao đa năng Thụy Sĩ" khi kết hợp khả năng chụp hình, nghe nhạc và tra cứu bản đồ vào cùng một thiết bị bỏ túi. Máy sở hữu camera 5 MP dùng ống kính Carl Zeiss, tích hợp định vị GPS, kết nối Wi-Fi, bộ nhớ trong 8 GB cùng màn hình kích thước 2,8 inch.

Nokia N95 sở hữu cơ chế trượt hai chiều đa năng ẢNH: EBAY

Điểm độc đáo của N95 là thiết kế trượt hai chiều, cho phép mở ra bàn phím số ở một bên và cụm phím điều khiển đa phương tiện ở chiều ngược lại. Việc trang bị giắc cắm tai nghe 3,5 mm cũng giúp mẫu máy này trở thành lựa chọn thay thế sáng giá cho các thiết bị nghe nhạc MP3 chuyên dụng thời điểm bấy giờ.

Nokia E71

Nokia E71 gây ấn tượng với nhóm người dùng văn phòng nhờ trang bị bàn phím QWERTY đầy đủ, giúp việc soạn tin nhắn và viết email diễn ra thuận tiện. Thiết bị sở hữu mặt lưng bằng thép không gỉ sang trọng cùng kiểu dáng thon gọn, cho phép người dùng thoải mái thao tác bằng một hoặc hai tay.

Nokia E71 tối ưu cho công việc với bàn phím QWERTY ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MEDIUM

Về khả năng phục vụ công việc, máy hỗ trợ truy cập email qua Microsoft Exchange, đồng bộ hóa lịch và danh bạ, đồng thời cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện màn hình chính cho công việc và cá nhân. Máy cũng tích hợp kết nối 3G, Wi-Fi, GPS và camera 3,2 MP có hỗ trợ lấy nét tự động.

Nokia N8

Nokia N8 tạo khác biệt lớn về khả năng quay chụp với cảm biến 12 MP kích thước lớn, ống kính Carl Zeiss và đèn flash xenon. Trang bị này mang lại lợi thế chụp thiếu sáng rõ rệt trước đối thủ cùng thời là iPhone 4, vốn chỉ có camera 5 MP và đèn flash LED. Thiết bị cũng tích hợp nút chụp ảnh vật lý riêng biệt hỗ trợ lấy nét chủ động trước khi bấm máy.

Nokia N8 tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh vượt trội ẢNH: EBAY

Mẫu điện thoại sở hữu thân máy bằng nhôm Anodized nhiều màu sắc, màn hình AMOLED 3,5 inch và bộ nhớ trong 16 GB hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Ngoài ra, máy hỗ trợ quay video HD, cho phép biên tập video trực tiếp trên thiết bị và tích hợp sẵn cổng xuất hình ảnh HDMI ra TV.

Nokia Lumia 1020

Ra mắt năm 2013, Lumia 1020 gây chú ý với cảm biến độ phân giải lên tới 41 MP, ống kính Zeiss, công nghệ chống rung quang học OIS và đèn flash xenon. Nhờ công nghệ PureView, máy có thể xuất ra các bức ảnh 5 MP giàu chi tiết, ít nhiễu hạt và cho phép người dùng cắt cúp, căn chỉnh lại khung hình mà không cần phụ thuộc vào zoom kỹ thuật số.

Nokia Lumia 1020 với cảm biến camera 41 MP ẢNH: EBAY

Thiết bị chạy hệ điều hành Windows Phone, có màn hình AMOLED 4,5 inch, bộ nhớ trong 32 GB cùng ứng dụng chụp ảnh chuyên nghiệp cho phép tùy chỉnh thông số ISO, cân bằng trắng và tốc độ màn trập. Dù vậy, độ trễ giữa các lần chụp khiến máy chưa thực sự tối ưu cho các cảnh chuyển động nhanh.