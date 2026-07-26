iOS 27 giải quyết nhược điểm lớn của iPhone sau nhiều năm

Trong nhiều năm qua, người dùng iPhone muốn lưu lại một khoảnh khắc tĩnh từ video thường phải chấp nhận thủ thuật tạm bợ khá 'cồng kềnh'. Đó là phải canh dừng video đúng thời điểm, chờ ẩn thanh điều khiển rồi mới tiến hành chụp màn hình. Cách làm này luôn mang lại những bức ảnh chất lượng kém, độ phân giải thấp, bị xén khung hình và dính dải đen không mấy đẹp mắt.

Nhược điểm này khiến người dùng mất nhiều thời gian chỉnh sửa lại bức ảnh trước khi sử dụng. Nhưng giờ đây, Apple đã chính thức khắc phục sự thiếu sót kéo dài này trên phiên bản hệ điều hành iOS 27. Ứng dụng Photos (Ảnh) sẽ được tích hợp sẵn tính năng trích xuất khung hình thành ảnh tĩnh, mang lại bước ngoặt lớn cho trải nghiệm lưu giữ khoảnh khắc.

iOS 27 mang tới thao tác đơn giản để trích xuất ảnh chất lượng cao từ video

Thay vì phải vật lộn với giao diện hiển thị như trước, tính năng mới giúp việc lấy ảnh từ video trở nên nhanh chóng. Người dùng chỉ cần tạm dừng đoạn video đang xem đúng vào khung hình mong muốn, sau đó chạm vào biểu tượng menu ba chấm ở góc trên bên phải màn hình và chọn 'Save Video Frame as Photo' để thực hiện thao tác trích xuất.

Tính năng trích xuất hình ảnh từ video trên iOS 27 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IDOWNLOADBLOG

Tại menu này, bạn chọn tùy chọn lưu khung hình đó thành một bức ảnh độc lập. Hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận đúng khoảnh khắc đó và lưu thẳng vào thư viện ảnh chính. Hình ảnh thu được đạt độ phân giải tối đa nhờ được trích xuất trực tiếp từ tệp video gốc chứ không phải ảnh chụp màn hình hiển thị.

Cải tiến này giúp loại bỏ hoàn toàn các vết xén viền hay chất lượng hình ảnh bị sụt giảm như phương pháp cũ. Người dùng iOS 27 giờ đây có thể dễ dàng sở hữu những bức ảnh tĩnh sắc nét từ bất kỳ video nào chỉ qua vài cú chạm. Đây được đánh giá là sự thay đổi thiết thực, giải quyết triệt để sự bất tiện lâu nay.