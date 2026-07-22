Hai nâng cấp lớn về màn hình trên iPhone 18 Pro

Dù được cho là vẫn giữ nguyên kích thước màn hình so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng cặp đôi iPhone 18 Pro và Pro Max sắp tới hứa hẹn mang đến sự 'lột xác' lớn nhờ hai nâng cấp công nghệ quan trọng.

iPhone 18 Pro hứa hẹn hai nâng cấp lớn đối với màn hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Màn hình của dòng iPhone 18 Pro sẽ sử dụng tấm nền LTPO+

Apple dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng tấm nền LTPO+ tiên tiến thay vì LTPO truyền thống để vận hành tính năng Always-On và ProMotion. Thay đổi này giúp tối ưu hóa khả năng phát sáng của màn hình OLED dựa trên điều kiện môi trường xung quanh.

Theo trang The Elec, LTPO+ mở rộng việc sử dụng vật liệu oxit sang các transistor màng mỏng (TFT) điều khiển, giúp kiểm soát dòng điện tinh vi hơn hẳn. Cải tiến này không chỉ giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy màn hình trong điều kiện ánh sáng yếu mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất tiêu thụ năng lượng. Nhờ đó, người dùng sẽ được trải nghiệm chất lượng hiển thị ổn định hơn mà vẫn tiết kiệm dung lượng pin.

Dynamic Island thu nhỏ 35% và bước tiến tới màn hình vô khuyết

Nâng cấp đáng chú ý thứ hai nằm ở việc thu gọn diện tích phần khuyết Dynamic Island, giúp mở rộng không gian hiển thị hữu ích trên màn hình. Các nguồn tin rò rỉ cho biết Dynamic Island mới sẽ nhỏ hơn khoảng 35% so với kích thước trên iPhone 17 Pro. Thiết kế nhỏ gọn này thậm chí đã từng được hé lộ qua giao diện Siri mới trên hệ điều hành iOS 27.

Kể từ khi ra mắt lần đầu trên iPhone 14 Pro vào năm 2022, phần khuyết vật lý của Dynamic Island vẫn giữ nguyên dù các tính năng phần mềm liên tục được mở rộng. Việc thu hẹp diện tích phần khuyết trên thế hệ mới cho thấy Apple đang nỗ lực từng bước tiến gần hơn đến thiết kế màn hình hoàn toàn không vướng vết khuyết. Đây là bước chuyển mình quan trọng sau nhiều năm duy trì thiết kế cũ.

Tổng thể hai cải tiến về tấm nền LTPO+ và thiết kế Dynamic Island giúp dòng flagship mới của Apple gia tăng trải nghiệm người dùng toàn diện. Dù chưa thay đổi kích thước tổng thể, màn hình iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn hứa hẹn tạo nên sức hút lớn khi chính thức trình làng. Những nâng cấp công nghệ này khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong việc tối ưu hóa phần cứng hiển thị.