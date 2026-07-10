Chi phí bộ nhớ đẩy giá linh kiện iPhone 18 Pro Max tăng mạnh

Theo Wccftech, chip nhớ NAND được dự báo trở thành linh kiện có chi phí cao nhất trên iPhone 18 Pro Max 1 TB, theo ước tính từ Counterpoint Research. Chi phí chip nhớ NAND này thể vượt 250 USD mỗi máy. Đây là thay đổi đáng chú ý trong cấu trúc chi phí iPhone cao cấp, khi bộ nhớ lưu trữ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các linh kiện khác.

NAND là bộ nhớ flash dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài trên điện thoại, bao gồm hệ điều hành, ứng dụng, ảnh, video và tệp tin của người dùng. Khác với RAM chỉ lưu dữ liệu tạm thời khi thiết bị hoạt động, NAND quyết định dung lượng lưu trữ như 256 GB, 512 GB hay 1 TB.

Bảng vật liệu trên các thiết bị di động, đã phản ánh tổng chi phí các linh kiện chính tạo nên một thiết bị. Với iPhone 18 Pro Max 1 TB, riêng chi phí NAND được ước tính đã vượt 250 USD. Mức này khiến bộ nhớ lưu trữ trở thành khoản chi lớn nhất trong cấu trúc linh kiện, thay vì chỉ là một phần chi phí phụ như trước.

Giá bộ nhớ tăng đang làm thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất iPhone, đặc biệt với các phiên bản dung lượng lưu trữ lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOKCHECK

Không chỉ NAND, chi phí DRAM cũng tăng mạnh. Tổng chi phí DRAM và NAND trên iPhone 18 Pro Max 1 TB được ước tính vào khoảng 400 USD. Điều này cho thấy nhóm linh kiện bộ nhớ đang tạo áp lực lớn lên giá thành sản xuất, đặc biệt với các phiên bản dung lượng cao.

Sự thay đổi này càng rõ khi so với các thế hệ trước. Trên iPhone 17 Pro bản 256 GB, chi phí bộ nhớ và lưu trữ được cho là chiếm khoảng 9% bảng vật liệu. Đến iPhone 18 Pro bản 256 GB, tỷ lệ này có thể tăng lên 27%. Mức tăng mạnh phản ánh tác động từ giá bộ nhớ trên thị trường, đồng thời cho thấy các mẫu iPhone cao cấp đang phụ thuộc nhiều hơn vào linh kiện lưu trữ dung lượng lớn.

Apple có thể bù đắp một phần chi phí tăng thêm bằng cách tiết kiệm ở những linh kiện khác, như màn hình. Tuy nhiên, tổng chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro Max 1 TB vẫn được ước tính tăng khoảng 300 USD. Trong khi đó, giá bán lẻ dự kiến chỉ tăng khoảng 200 USD, khiến biên lợi nhuận của Apple có thể bị thu hẹp.

Áp lực từ chi phí bộ nhớ cũng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn linh kiện của Apple. Khi giá DRAM và NAND tăng, hãng có thể thận trọng hơn với các công nghệ bộ nhớ mới có giá cao, nhằm kiểm soát chi phí sản xuất cho dòng iPhone Pro thế hệ tiếp theo.