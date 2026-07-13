Người dùng 'kêu trời' vì lỗi hao pin, nóng máy trên iOS 26.5.2

Cộng đồng người dùng iPhone đang phải đối mặt với hàng loạt rắc rối phát sinh từ bản cập nhật iOS 26.5.2 vừa được Apple phát hành vào ngày 29.6 qua. Đây vốn là một phiên bản sửa lỗi quan trọng nhằm vá hơn 25 lỗ hổng bảo mật nhạy cảm liên quan đến nhân hệ thống và công cụ trình duyệt WebKit. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nhiều chủ sở hữu thiết bị sau khi nâng cấp đã đồng loạt than phiền trên mạng xã hội về tình trạng pin sụt giảm nghiêm trọng và thân máy nóng lên một cách vô lý.

Người dùng iPhone lại gặp sự cố sau khi cập nhật iOS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Người dùng đồng loạt 'kêu cứu' vì lỗi hao pin, nóng máy trên iOS 26.5.2

Một tài khoản Reddit có tên 'Miserable_Impact' đang sở hữu chiếc iPhone 16 Pro Max chia sẻ rằng thời lượng pin khủng anh từng tận hưởng nay bị giảm đi đáng kể. Đồng thời, thiết bị dính lỗi nóng lên rất nhanh đến mức không thể cầm trên tay, buộc anh từ bỏ ý định đổ lỗi cho thời tiết nắng nóng. Trên thực tế, hiện tượng tụt pin nhanh và máy nóng ran thường đi đôi với nhau, cảnh báo hệ thống đang phản ứng bất thường với một tiến trình hoạt động sai lệch.

Bên cạnh lỗi hệ điều hành, thủ phạm khiến thiết bị nóng ran, có thể đến từ một ứng dụng mới tải hoặc phiên bản cập nhật dính lỗi lạ của các ứng dụng lâu năm, điển hình là Facebook và Instagram của Meta. Một số người dùng cho biết các sự cố trên iOS 26.5 đã biến mất khi họ chuyển sang cài đặt bản iOS 27 developer beta 3 để trải nghiệm Siri AI. Dù vậy, Apple vẫn khuyến cáo người dùng cần sao lưu dữ liệu cẩn thận vì các phiên bản beta luôn tồn tại yếu tố không ổn định.

Để tự chẩn đoán thiết bị, người dùng có thể áp dụng tính năng kiểm tra tích hợp của Apple bằng cách vào Cài đặt > Pin > Hiển thị tất cả mức sử dụng pin. Tại mục Sử dụng pin theo ứng dụng, hệ thống sẽ liệt kê chi tiết danh sách tiêu thụ để người dùng phát hiện ra app nào đang ngốn năng lượng quá mức. Đối với các ứng dụng có hoạt động chạy ngầm quá cao gây nóng máy, bạn có thể thực hiện điều chỉnh tắt bớt tại mục Làm mới ứng dụng trong nền ở phần Cài đặt chung.

Hiện tại, nếu chưa cập nhật iOS 26.5.2, người dùng vẫn có thể kiểm tra danh sách này để tối ưu hóa thời lượng sử dụng cho viên pin của mình. Riêng đối với các phản hồi tiêu cực về phiên bản hệ điều hành hiện tại, giới công nghệ nhận định Apple sẽ sớm có động thái khắc phục. Nếu gã khổng lồ Cupertino chính thức xác nhận việc bản cập nhật này gây hao pin và nóng máy hàng loạt, một phiên bản sửa lỗi iOS 26.5.3 dự kiến sẽ sớm được tung ra.