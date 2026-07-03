Tính năng mới trên iOS 27 giúp tăng cường chống lừa đảo

Theo 9to5Mac, hệ điều hành iOS 27 của Apple vừa bổ sung một nâng cấp mang tính cách mạng nhằm bảo vệ người dùng trước vấn nạn lừa đảo đang bùng nổ hiện nay. Hãng công nghệ Mỹ đã chính thức giới thiệu một bộ khung (framework) bảo mật tối tân mang tên Trust Insights. Công cụ này sở hữu khả năng phân tích hành vi độc đáo để cảnh báo cho các ứng dụng ngay khi phát hiện người dùng có nguy cơ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo theo thời gian thực.

Apple chống lại những kẻ lừa đảo với iOS 27

Về bản chất, các vụ lừa đảo thao túng tâm lý bằng cuộc gọi, tin nhắn hay email rất khó phát hiện tự động vì nạn nhân thường tự thực hiện hành vi một cách hợp pháp. Sự xuất hiện của các trò gian lận mạo danh cơ quan chức năng, hỗ trợ kỹ thuật hay lừa tiền khẩn cấp bằng công nghệ AI deepfake càng làm tăng mức độ rủi ro. Để đối phó, Trust Insights sẽ vận hành chủ yếu trên thiết bị nhằm phân tích các mô hình tương tác, thời gian, ngữ cảnh và dữ liệu cảm biến cơ bản của người dùng.

Kẻ lừa đảo hết đường hoạt động vì tính năng mới trên iOS 27 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Nếu phát hiện các dấu hiệu cho thấy người dùng đang bị thao túng qua kịch bản của kẻ xấu, hệ thống sẽ lập tức chỉ định mức rủi ro trung bình hoặc cao. Từ đó, các ứng dụng có thể chủ động kích hoạt thêm các cảnh báo, tạo độ trễ giao dịch hoặc yêu cầu các bước xác minh danh tính bổ sung. Apple nhấn mạnh tính năng này hoạt động bằng cách phân tích tín hiệu hành vi rồi hủy bỏ ngay dữ liệu gốc, cam kết tuyệt đối không xâm phạm nội dung trong ứng dụng Photos, Messages hay Mail.

Đáng chú ý, dù người dùng có quyền tắt tính năng Trust Insights trong phần Settings, Apple vẫn thiết lập một khoảng thời gian chờ (cooldown) bắt buộc. Quy định này được đưa ra nhằm bảo vệ tối đa những nạn nhân có thể đã bị chính kẻ lừa đảo thao túng để tự tay tắt công cụ bảo vệ đi. Trong giai đoạn đầu triển khai, bộ khung bảo mật thông minh của 'nhà táo' sẽ tập trung giám sát và che chở cho người dùng dựa trên 5 danh mục hoạt động chính yếu.

Năm danh mục này gồm hoạt động thanh toán giao dịch (.payment), cập nhật thông tin bảo mật tài khoản (.account), yêu cầu hạ tầng tốn kém như suy luận AI (.resourceUse), ký tài liệu hay gửi tin nhắn (.communication) và mục dự phòng (.other). Apple cũng kêu gọi các nhà phát triển tích cực gửi phản hồi và gắn cờ các trường hợp lừa đảo đã được xác nhận sau đó. Những dữ liệu thực tế này sẽ đóng vai trò quan trọng giúp hãng tiếp tục tối ưu hóa và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trong tương lai.