Apple ra mắt tính năng 'tàng hình' khỏi Find My trên iOS 27

Bản cập nhật iOS 27 sắp tới dành cho iPhone mang đến hàng loạt cải tiến đột phá từ trợ lý Siri thông minh hơn đến các tính năng chụp ảnh nâng cao. Đáng chú ý, Apple đã nâng cấp mạnh mẽ ứng dụng Tìm (Find My), trong đó có việc thay đổi giao diện bản đồ đồng bộ trên Apple Watch. Tuy nhiên, thay đổi khiến người dùng xôn xao nhất chính là tính năng cho phép ẩn vị trí của chính mình với người khác một cách hoàn toàn bí mật.

iOS 27 sắp cho người dùng tạm ẩn vị trí khỏi 'con mắt' của Find My ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IDOWNLOAD BLOG

Cơ chế hoạt động 'không dấu vết' của tính năng mới trên iOS 27

Nhiều người lo ngại tính năng này có thể bị lợi dụng vào mục đích mờ ám, nhưng Apple khẳng định nó có những công dụng thiết thực trong đời sống. Bạn có thể bật chế độ này tạm thời khi đi chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, hoặc khi đang trên đường về nhà đột xuất mà không muốn bố mẹ biết trước. Ngược lại, người dùng cũng có thể chia sẻ vị trí tạm thời trong một khoảng thời gian giới hạn với bạn bè khi đi du lịch hoặc với đồng nghiệp tại hội chợ.

Khi kích hoạt tùy chọn ẩn vị trí trong ứng dụng Find My, hệ thống sẽ lập tức giấu đi hành tung của bạn trên các thiết bị như iPhone 17 Pro. Điểm đặc biệt là những người trong danh sách theo dõi sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào và nếu họ tìm kiếm, màn hình chỉ hiển thị dòng chữ 'No Location Found' (Không tìm thấy vị trí). Ngoài ra, thay vì chỉ có 3 mức cài đặt sẵn như trên iOS 26, iOS 27 cho phép bạn tự tùy chỉnh thời gian chia sẻ chính xác từ 15 đến 30 ngày qua các vòng xoay chọn số.

Tính năng này được đánh giá là giải pháp hữu ích giúp bạn không bị lộ bí mật khi đi mua quà bất ngờ cho người bạn đời hoặc xếp hàng mua vé xem phim cho con cái. Hiện tại, iOS 27 đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển (Developer beta). Dự kiến phiên bản thử nghiệm công khai (Public beta) sẽ ra mắt vào tháng 7.2026 trước khi phiên bản chính thức được phát hành vào tháng 9.