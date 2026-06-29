5 tính năng 'xịn' trên iOS 27 khiến người dùng Android mong muốn

Hệ điều hành iOS 27 của Apple vừa chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm, mang đến hàng loạt cải tiến đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI). Dù Android 17 của Google cũng sở hữu nền tảng Gemini Intelligence mạnh mẽ, 'nhà táo' vẫn chứng minh sức sáng tạo vượt trội với những tính năng độc quyền. Dưới đây là 5 'vũ khí' tối tân trên iPhone mà người dùng Android sẽ phải thèm muốn.

Thay đổi góc nhìn ảnh (Spatial Reframing)

Ứng dụng Ảnh (Photos) trên iOS 27 sở hữu tính năng Spatial Reframing 'ảo diệu'. Công cụ này sử dụng các mô hình không gian trên thiết bị, cho phép người dùng thay đổi góc nhìn của bức ảnh gốc theo thời gian thực như thể đang chụp lại từ một vị trí khác. Khi góc nhìn dịch chuyển, Apple Intelligence sẽ tự động bù đắp và hoàn thiện các vùng bị khuyết thông qua hạ tầng điện toán đám mây riêng tư.

Tính năng đổi góc nhìn hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo trên iOS 27 ẢNH: APPLE

Mặc dù Google đi trước nhiều năm về AI chỉnh sửa ảnh với công cụ Auto Frame trong Google Photos, hãng lại chưa tập trung làm nổi bật tính năng này. Trái lại, Apple đang tối ưu tốt trải nghiệm thị giác mới dựa trên nền tảng ảnh không gian 3D. Ngoài ra, iOS 27 còn tích hợp thêm tính năng Clean Up xóa vật thể và Extend mở rộng nền ảnh thông minh hơn.

Safari giám sát trang web (Notify Me)

Trình duyệt Safari vừa bổ sung tính năng 'Notify Me' (Thông báo cho tôi) khá tiện ích thuộc bộ công cụ Apple Intelligence. Thay vì phải liên tục mở tab để canh ngày mở bán, chờ sản phẩm có hàng hay đợi giảm giá, người dùng chỉ cần ra lệnh cho Safari theo dõi. AI của hệ thống sẽ tự động kiểm tra trang web vào một khung giờ cố định mỗi ngày và gửi cảnh báo ngay khi phát hiện biến động.

Tính năng thông báo cá nhân mới trên trình duyệt Safari ẢNH: APPLE

Tính năng này hoàn toàn khác biệt với các tác vụ tự động hóa mua sắm mà Gemini trên Chrome đang cung cấp cho Android 17. Việc Safari hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giám sát trên cả iPhone, iPad và Mac mang lại sự tiện lợi vượt trội. Đây rõ ràng là một chức năng hữu ích mà Google nên cân nhắc cập nhật cho trình duyệt của mình trong tương lai.

Tạo phím tắt bằng giọng nói tự nhiên

Ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) vốn là một công cụ mạnh mẽ nhưng lại khá rắc rối và khó tiếp cận đối với người dùng phổ thông. iOS 27 đã giải quyết triệt để bài toán này bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu vào hệ thống. Giờ đây, người dùng không cần phải tự tay thiết lập các công thức phức tạp để liên kết hành động như trước.

Tạo phím tắt trên iOS 27 sẽ nhanh và tiện hơn nhờ AI ẢNH: APPLE

Thay vào đó, bạn chỉ cần ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như yêu cầu máy tự giảm âm lượng tai nghe khi tập thể dục. Apple Intelligence sẽ tự động hiểu ngữ cảnh và thiết lập chuỗi tự động hóa chính xác trong ứng dụng. Trong khi đó, Android 17 hiện vẫn thiếu một tính năng tương tự để người dùng mô tả trực tiếp mong muốn với hệ thống.

Tự động tính tiền và chia hóa đơn

Ứng dụng Máy ảnh (Camera) trên iOS 27 mang đến một nâng cấp thú vị nhờ sự kết hợp chặt chẽ với trợ lý ảo Siri. Người dùng chỉ cần hướng camera về phía tờ hóa đơn tại nhà hàng để kích hoạt tính năng tính toán thông minh. Bạn có thể chọn đúng những món ăn, thức uống mình đã dùng, và máy sẽ tự động tính tổng số tiền cần trả gồm cả tiền tip.

Tính năng tính tiền và chia bill mới trên iOS 27 ẢNH: APPLE

Công cụ này liên kết trực tiếp với Apple Cash, giúp người dùng tại Mỹ chuyển tiền trả cho bạn bè ngay lập tức. Dù Android đã hỗ trợ tương tác đa phương thức với Gemini từ lâu, hệ điều hành này vẫn chưa có tính năng chia tiền chuyên dụng nào. Sự kết nối linh hoạt giữa Máy ảnh và Ví (Wallet) trên iOS 27 rõ ràng đã tạo nên một trải nghiệm áp đảo.

Tự động đổi mật khẩu bị rò rỉ

Ứng dụng Mật khẩu (Passwords) mặc định của iOS 27 vừa được nâng cấp lớn về bảo mật. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ hay cảnh báo các tài khoản có độ bảo mật yếu hoặc bị lộ. Giờ đây, Apple Intelligence cho phép người dùng tự động thay đổi thông tin đăng nhập bị rò rỉ thành mật khẩu mạnh hơn chỉ bằng một cú chạm.

Ứng dụng Passwords của iOS 27 có thêm khả năng tự đổi mật khẩu bị rò rỉ ẢNH: APPLE

Khi được kích hoạt, ứng dụng sẽ tự động dùng Safari để truy cập trang web, đăng nhập vào tài khoản và tiến hành đổi mật khẩu. Quy trình này loại bỏ hoàn toàn các bước rườm rà truyền thống và tự động lưu lại thông tin mới. Trình quản lý mật khẩu của Android hiện tại vẫn chưa thể cung cấp một tiến trình tự động hóa toàn diện và thông minh như vậy.