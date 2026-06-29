Tính năng iOS 27 giúp iPhone có kết nối internet ổn định hơn

Trong thời đại số hiện nay, việc duy trì kết nối internet ổn định trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với người dùng. Việc mất kết nối di động hoặc Wi-Fi có thể gây ra những phiền toái từ nhỏ đến lớn. Đây là lý do tại sao Apple đã giới thiệu một tính năng mới trên iPhone với tên gọi Connectivity Assist. Tính năng này sẽ thay thế cho Wi-Fi Assist trước đây với mục đích giúp người dùng luôn được kết nối.

Connectivity Assist có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa kết nối di động và Wi-Fi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACOBSERVER

Người dùng iPhone cần chú ý nhằm tránh phát sinh dữ liệu di động

Có mặt trên iOS 27, Connectivity Assist cho phép người dùng iPhone chuyển đổi nhanh chóng giữa kết nối di động và Wi-Fi. Nhiều người dùng đã nhận thấy tính năng này hoạt động ổn định và nhanh hơn so với trước đây. Đặc biệt, những ai lo ngại về việc tiêu tốn dữ liệu di động sẽ thấy tính năng này rất hữu ích.

Để kích hoạt Connectivity Assist trên iOS 27, người dùng chỉ cần vào Settings > Wi-Fi và cuộn xuống để bật tính năng này. Đối với những người sử dụng iOS 26 hoặc phiên bản cũ hơn, tính năng Wi-Fi Assist vẫn có thể được tìm thấy trong phần Settings, dưới Cellular hoặc Mobile Data.

Theo báo cáo từ MacRumors, tính năng Connectivity Assist không chỉ giúp duy trì kết nối mà còn mang lại trải nghiệm chuyển đổi mạng mượt mà hơn. Tuy nhiên, vì iOS 27 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm công khai, người dùng nên lưu ý một số tính năng có thể thay đổi trước khi phát hành chính thức.

Nếu muốn trải nghiệm Connectivity Assist sớm hơn, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn tải xuống bản iOS 27 beta trên thiết bị của mình.