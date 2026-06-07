Lý do nhiều người vẫn dùng Ethernet giữa thời đại Wi-Fi

Trong vài thập kỷ qua, Wi-Fi đã trở thành phương tiện kết nối internet phổ biến để mọi thiết bị từ laptop, smartphone đến các thiết bị gia dụng và ổ cắm thông minh đều có thể truy cập internet một cách liền mạch. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn ưa chuộng kết nối Ethernet vì những lý do nhất định.

Một số ưu điểm của Ethernet khiến nhiều người vẫn tin dùng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Ethernet sử dụng cáp vật lý để kết nối các thiết bị với modem hoặc router, thường được ưa chuộng bởi game thủ và người dùng chuyên nghiệp nhờ độ trễ thấp, ít giật lag và tốc độ internet cao hơn so với Wi-Fi. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu, ngành y tế và tài chính vì tính nhanh chóng và an toàn.

Tuy nhiên, Ethernet không phải là lựa chọn lý tưởng cho tất cả mọi người, đặc biệt là người dùng gia đình. Mặc dù kết nối có dây mang lại tốc độ nhanh và độ tin cậy cao, nó cũng đòi hỏi đầu tư vào dây cáp và việc luồn dây cũng thiếu linh hoạt. Việc kết nối nhiều thiết bị bằng cáp Ethernet cũng có thể phức tạp.

Khi sử dụng Ethernet, người dùng sẽ nhận được nhiều lợi ích, tuy nhiên sẽ phải chấp nhận một số hạn chế so với Wi-Fi.

Ưu điểm của Ethernet

Một trong những lợi ích lớn nhất của Ethernet là tính ổn định. Khác với Wi-Fi, tốc độ internet trên Ethernet không bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng từ các thiết bị lân cận và thường duy trì tốc độ cao hơn.

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Một thử nghiệm tốc độ cho thấy, với gói cước 200 Mbps, Wi-Fi chỉ đạt tốc độ tải xuống 156 Mbps và tải lên 144 Mbps, trong khi cáp CAT5e có thể đạt 196 Mbps tải xuống và 163 Mbps tải lên. Cáp CAT6 thậm chí còn cho tốc độ tải xuống 197 Mbps và tải lên 173 Mbps. Điều này cho thấy Ethernet thường nhanh hơn Wi-Fi và cáp CAT5 hoặc CAT5e đủ cho hầu hết người dùng gia đình.

Ethernet cũng ít bị giật lag và độ trễ hơn, mang lại trải nghiệm kết nối mượt mà, những điều rất quan trọng đối với game thủ. Hơn nữa, Ethernet ít bị tắc nghẽn mạng và an toàn hơn so với Wi-Fi.

Nhược điểm của Ethernet

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng Ethernet cũng tồn tại những nhược điểm. Việc chuyển sang Ethernet có thể làm giảm tính tiện lợi và di động. Người dùng sẽ phải kết nối có dây để truy cập internet, điều này không thuận tiện cho các thiết bị di động.

Mặc dù vậy Wi-Fi vẫn có nhiều lợi ích, đặc biệt là tính tiện lợi ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Quản lý dây cáp cũng là một vấn đề lớn, đặc biệt nếu hệ thống chưa được thiết lập sẵn. Nhiều nhà sản xuất hiện nay đã loại bỏ cổng Ethernet để làm cho laptop mỏng hơn, khiến người dùng phải mua bộ chuyển đổi hoặc trạm kết nối, từ đó làm tăng chi phí.

Đối với những người ưu tiên tính di động và sự tiện lợi, Wi-Fi thường là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu cần một kết nối nhanh và ổn định cho PC, máy chơi game hoặc thiết bị lưu trữ mạng, Ethernet là lựa chọn không thể bỏ qua.