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Công nghệ Sản phẩm

ASUS muốn xóa nhòa ranh giới laptop giá rẻ và cao cấp

Kiến Văn
Kiến Văn
04/06/2026 19:21 GMT+7

ASUS đang đưa nhiều tính năng vốn chỉ có trên laptop cao cấp xuống các dòng phổ thông nhằm làm mờ ranh giới phân khúc.

Đến với Computex 2026 diễn ra tại Đài Loan, ASUS đã công bố một bản nâng cấp toàn diện cho dòng laptop của mình. Đáng chú ý, nhiều tính năng cao cấp như khung máy hoàn toàn bằng nhôm và bộ xử lý AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ mới trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm, không chỉ giới hạn trên các mẫu cao cấp.

ASUS muốn xóa nhòa ranh giới laptop giá rẻ và cao cấp - Ảnh 1.

Dòng Vivobook giờ đây sở hữu nhiều tính năng cao cấp của dòng Zenbook

ẢNH: ASUS

Có tổng cộng 8 mẫu laptop được ASUS giới thiệu tại Computex, bao gồm 3 thành viên dòng ExpertBook (B5 Flip G2, P5 và PM5); 4 thành viên dòng Vivobook (S14, S14 Flip, S16 và S16 Flip); và Zenbook 14. Ngoài ra, công ty cũng giới thiệu mẫu máy tính để bàn chơi game ASUS TUF T700.

Cao cấp nhất trong danh sách laptop của ASUS chính là mẫu Zenbook 14 mới, vốn gây ấn tượng với thiết kế siêu nhẹ, có 3 tùy chọn màu sắc, cùng tùy chọn chip Snapdragon X, Intel Core Ultra hoặc AMD Ryzen AI 400.

Dòng Zenbook cao cấp của ASUS từ lâu đã nổi bật với thiết kế kim loại bóng bẩy, khiến các sản phẩm khác trông kém sang hơn. Tuy nhiên, kỷ nguyên đó đã chính thức khép lại khi các mẫu Vivobook S14 và S16 giờ đây đã được chế tạo bằng khung nhôm, mang lại vẻ ngoài cao cấp hơn. Sự thay đổi này không chỉ nhằm cải thiện độ bền mà còn thể hiện cam kết của ASUS đối với môi trường. Cả hai đều có phiên bản gập, lý tưởng cho những ai yêu thích tính năng của máy tính bảng.

ASUS muốn xóa nhòa ranh giới laptop giá rẻ và cao cấp - Ảnh 2.

Dòng ExpertBook được thiết kế với nhiều tính năng hướng đến doanh nghiệp

ẢNH: ASUS

Một điểm nổi bật khác là nền tảng AI mới của ASUS được thiết kế linh hoạt và dễ sử dụng. Nền tảng này cho phép người dùng chuyển đổi giữa các quy trình làm việc khác nhau, bao gồm trợ lý công việc, cuộc sống và du lịch. Người dùng cũng có thể điều chỉnh mức độ xử lý trên đám mây và cục bộ theo nhu cầu.

Đối với người dùng doanh nghiệp, ASUS cũng đã nâng cấp dòng ExpertBook. Chiếc ExpertBook B5 Flip G2 mới là một laptop chuyển đổi 14 inch với khung máy bằng nhôm, bút cảm ứng được cất giữ an toàn và thời lượng pin tăng 50% so với phiên bản trước. Các phiên bản P5 G2 và PM5 cũng được nâng cấp với tính năng bảo mật mạnh mẽ hơn, bao gồm các tùy chọn chip của cả Intel và AMD.

Hiện tại, thông tin về giá bán và ngày phát hành cho dòng laptop mới của ASUS vẫn chưa được công ty Đài Loan công bố.

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