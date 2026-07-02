Google Drive trên di động nhận 'cú đúp' nâng cấp

Ứng dụng Google Drive trên hai hệ điều hành Android và iOS vừa nhận được một đợt nâng cấp lớn từ gã khổng lồ công nghệ. Google đã chính thức triển khai 'cú đúp' tính năng thông minh mới nhằm giúp người dùng di động bắt kịp trải nghiệm của phiên bản web. Hai công cụ đột phá này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách tìm kiếm thông tin và khai thác sâu dữ liệu của người dùng.

Người dùng iPhone và Android nhận được bản cập nhật mới của Google Drive

Cụ thể, hai tính năng vừa được tích hợp vào ứng dụng di động là AI Overviews (Tổng quan bằng AI) và Ask Gemini (Hỏi Gemini). Mặc dù bộ đôi công cụ này từng được ra mắt vào tháng 4, nhưng cho đến nay chúng mới chỉ giới hạn trên máy tính. Việc đưa hai tính năng này lên điện thoại sẽ giúp tối ưu hóa tiến trình làm việc và xử lý tài liệu của người dùng mọi lúc mọi nơi.

Google Drive nhận được cập nhật lớn từ Google ẢNH: PHONG ĐỖ

Tính năng AI Overviews trong Drive sẽ cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn được trích xuất từ nhiều tệp tin khác nhau ngay ở đầu kết quả tìm kiếm. Tiện ích này giúp người dùng loại bỏ hoàn toàn việc phải mở từng tài liệu một cách thủ công chỉ để tìm một vài thông tin cần thiết. Trong khi đó, tính năng Ask Gemini cho phép bạn trực tiếp bắt đầu một cuộc trò chuyện với trợ lý AI, tập trung phân tích vào các nhóm tệp và thư mục cụ thể được chỉ định.

Ban đầu, cả AI Overviews và Ask Gemini trên ứng dụng di động sẽ chỉ hỗ trợ duy nhất ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu không cần quá lo lắng vì Google cho biết sẽ bổ sung thêm sự hỗ trợ cho 28 ngôn ngữ khác trong vài tuần tới. Điểm lưu ý là các tính năng thông minh này sẽ không được phát hành đại trà cho tất cả mọi người sử dụng một cách miễn phí.

Để có quyền truy cập vào bộ đôi công cụ AI mới, người dùng bắt buộc phải đăng ký gói dịch vụ trả phí Google AI Pro hoặc Ultra. Ngoài ra, các tính năng này cũng sẽ khả dụng cho các khách hàng thuộc khối Enterprise và khối Business sử dụng hai gói Standard và Plus. Điều này đồng nghĩa với việc những người sở hữu tài khoản Google thông thường sẽ bị bỏ lỡ trong đợt triển khai nâng cấp lần này.