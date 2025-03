Sau hai tháng đầu năm 2025, thị trường xe máy Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, tuy nhiên đà tăng trưởng vẫn còn khá chậm. Theo Motorcycles Data - chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu, thị trường Việt Nam "chạy đà" năm 2025 với doanh số bán tính đến tháng 2.2025 đạt 464.194 xe, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, áp lực xả hàng tồn kho cùng với tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, đặc biệt đến từ xe máy điện… khiến các mẫu mã xe tay ga mới được các nhà sản xuất, phân phối tung ra thị trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trong số các mẫu xe tay ga mới phân phối tại Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2025, chủ yếu là xe nhập khẩu mang thương hiệu Honda Ảnh: B.H

Trong số các mẫu xe tay ga mới được phân phối tại Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2025, chủ yếu là các mẫu xe nhập khẩu mang thương hiệu Honda, có số lượng sản xuất giới hạn tại một số thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới. Các mẫu mã này chủ yếu được các cửa hàng không chính hãng nhập khẩu, phân phối; nhắm đến thị trường ngách với nhóm khách hàng thích sự khác biệt, những người chơi xe thích sở hữu các mẫu mã vốn không dành cho số đông.

Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu xe tay ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam

Honda SH150i Sport Edition 2025 nhập Ý

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, phiên bản Honda SH150i Sport Edition 2025 với diện mạo thể thao, cá tính đi kèm gói phụ kiện với nhiều trang bị… gia nhập thị trường Việt Nam vào đầu tháng 1.2025 với giá bán hơn 200 triệu đồng. Lô xe SH150i Sport Edition 2025 đầu tiên xuất xưởng có số lượng khoảng 300 chiếc. Điểm khác biệt tạo nên sự đặc biệt cho SH150i Sport Edition 2025 đến từ cách phối màu, bộ tem trang trí cũng như một số chi tiết bên ngoài và độ hoàn thiện của xe.

Phiên bản Honda SH150i Sport Edition 2025 về Việt Nam Ảnh: B.H

Cụ thể, SH150i Sport Edition 2025 với hai lựa chọn màu sắc (trắng, đen) đều có "dàn áo" phối màu sơn đen nhám kết hợp một số chi tiết sơn bóng tôn lên nét hiện đại, sang trọng cho dòng xe tay ga này. Đáng chú ý, bộ tem với các họa tiết có đồ họa bắt mắt đi kèm dòng chữ SH, Sport Edition và biểu tượng quốc kỳ Italia trang trí trên yếm trước, hai bên thân xe… Giống như SH150i Vetro, Honda SH150i Sport Edition 2025 cũng dùng động cơ eSP+, xi-lanh đơn dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, sản sinh công suất 16,6 mã lực. Tuy nhiên, động cơ này được tinh chỉnh đạt tiêu chuẩn khí thải EURO5+. SH150i Sport Edition mới cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), công nghệ phanh ABS 2 kênh.

Honda PCX 160

Bản nâng cấp mới nhất của dòng xe tay ga Honda PCX 160 được đưa về Việt Nam vào đầu tháng 2.2025 chỉ sau hơn 2 tháng được Honda trình làng tại Indonesia. Mẫu xe này có một số thay đổi về thiết kế, tính năng nhưng vẫn giữ nguyên động cơ eSP+. Ở phiên bản này, Honda chỉ tinh chỉnh lại một số chi tiết thiết kế và bổ sung thêm một số trang bị, tính năng. Cụ thể, ở phía trước Honda PCX 160 mới tạo điểm nhấn với đèn pha kép. Ngoài ra, kính chắn gió được mở rộng hơn và tạo dáng cứng cáp hơn với những đường gân nổi. Cũng giống như thế hệ trước, bản nâng cấp PCX 160 mới nhất cũng được trang bị đèn LED DRL.

Bản nâng cấp mới nhất của dòng xe tay ga Honda PCX 160 được đưa về Việt Nam vào đầu tháng 2.2025 Ảnh: ML

Honda PCX 160 2025 có thêm trang bị tính năng kết nối Honda RoadSync mới nhất kết hợp với bảng đồng hồ TFT 5 inch. Ngoài ra, bản nâng cấp lần này vẫn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Mẫu xe này tiếp tục dùng động cơ eSP+, 4 van, xi-lanh đơn, SOHC, dung tích 157 cc, sản sinh công suất tối đa lên tới 16 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

SYM Naga 150

Gần nửa năm sau ngày xuất hiện tại Triển lãm ô tô và xe máy Việt Nam 2024, SYM Naga 150 mới đây đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe tay ga thể thao đến từ Đài Loan phân phối duy nhất phiên bản có giá niêm yết 49,5 triệu đồng; trở thành mẫu xe đắt nhất trong danh mục sản phẩm của SYM Việt Nam. Naga 150 định vị ở phân khúc xe tay ga tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với những mẫu mã xe máy phổ thông của Yamaha hay Honda, như Yamaha LEXi 155 ABS, Honda Vario 160.

SYM Naga 150 mới đây đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam Ảnh: Đình Tuyên

So với các đối thủ, mẫu xe "tân binh" của SYM sở hữu đôi chút lợi thế nhờ trang bị tính năng, công nghệ nhỉnh hơn. Cụ thể, bên cạnh những tiện ích phổ biến như hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ tốc độ LCD, cổng sạc USB, khóa thông minh. Ở khả năng vận hành, SYM Naga 150 cũng thua kém so với hai đối thủ cạnh tranh gồm Yamaha LEXi 155 ABS và Honda Vario 160. Cụ thể, mẫu xe Đài Loan sử dụng động cơ 149,6 cc, cho công suất tối đa 14,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13 Nm ở 7.500 vòng/phút.

Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition

Sản xuất tại Thái Lan với số lượng giới hạn 2.000 chiếc, phiên bản Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition - kỷ niệm 85 năm bộ phim âm nhạc Fantasia ra đời, với một số khác biệt về diện mạo… vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào trung tuần tháng 3.2025. Được biết, lô xe đầu tiên về Việt Nam chỉ có đúng 10 chiếc.

Phiên bản Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition - kỷ niệm 85 năm bộ phim âm nhạc Fantasia Ảnh: B.H

Lấy cảm hứng từ bộ phim âm nhạc Fantasia, các nhà thiết kế của Honda "khoác" lên mình Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition "dàn áo" đặc biệt để tạo nên khác biệt cho mẫu xe này. Xe phối hai gam màu xanh, đỏ. Bên cạnh đó, dàn nhựa bao bọc thân xe cũng được trang trí bằng bộ tem đặc biệt với hình ảnh chính chú chuột Mickey trong trang phục phù thuỷ. Honda Giorno+ Disney Fantasia 85 Years Limited Edition dùng động cơ xăng eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và công nghệ ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Honda Scoopy Hello Kitty

Tung ra thị trường Thái Lan vào tháng 7 năm ngoái, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition là phiên bản kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình Hello Kitty. Sau gần 9 tháng phân phối tại Thái Lan, mới đây Honda Scoopy Hello Kitty vừa xuất hiện tại Việt Nam.

Sau gần 9 tháng phân phối tại Thái Lan, mới đây Honda Scoopy Hello Kitty vừa xuất hiện tại Việt Nam Ảnh: Lan Dy

Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng như các phiên bản Scoopy trước đây. Honda chỉ thay đổi cách phối màu trên dàn áo bao bọc thân xe cùng với họa tiết trang trí lấy từ hình ảnh Hello Kitty. Logo kỷ niệm sinh nhật 50 năm của nhân vật hoạt hình Hello Kitty được trang trí tại một số chi tiết trên xe như nắp hộc chứa đồ phía trước và dọc hai bên thân xe. Phiên bản này cũng dùng động cơ eSP dung tích 110cc làm mát bằng không khí, có công suất 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này được trang bị bộ đề mới ACG, giúp xe khởi động êm ái hơn cùng tính năng tạm ngắt động cơ Idling Stop System (ISS).

Tại Việt Nam, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition được một số cửa hàng kinh doanh xe không chính hãng phân phối với giá lên tới 89 triệu đồng.