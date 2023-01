5 mẹo nhỏ bạn nên làm hằng ngày để giảm cân

Melissa Mitri, tác giả về dinh dưỡng RD và là chủ sở hữu của Melissa Mitri Nutrition (Mỹ), chia sẻ với trang web Eat This, Not That! về 5 điều nhỏ bạn có thể làm hằng ngày để giảm cân.

1. Tăng lượng protein vào bữa sáng

Có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến việc tiêu thụ protein đối với việc giảm cân.

Trong đó, nghiên cứu được công bố trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cho biết chế độ ăn giàu protein hơn đã được ca ngợi là cách giúp giảm cân có hiệu quả.

Nếu bạn đang muốn giảm nhiều cân, có một thói quen nhỏ mà bạn có thể kết hợp vào đầu ngày mới là tăng lượng protein vào bữa sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng Mitri giải thích: "Khi bạn nạp đủ protein vào buổi sáng, nó sẽ thiết lập quá trình trao đổi chất của bạn trong ngày và cũng giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn.

Điều này có thể dẫn đến việc không ăn quá nhiều và thèm ăn vào cuối ngày, hạn chế tổng lượng calo nạp vào của bạn một cách tự nhiên", theo Eat This, Not That!

2. Cắt giảm rượu

Chuyên gia dinh dưỡng Mitri nói: “Rượu chứa nhiều calo và đường rỗng, đồng thời có thể làm cho bạn bị đầy hơi và ăn những thực phẩm không lành mạnh.

Nên cắt giảm rượu càng nhiều càng tốt, điều này sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn, giúp giảm mỡ bụng và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

3. Hạn chế thêm đường

Nếu bạn muốn giảm nhiều cân, một thứ khác không được quên là phải hạn chế đường bổ sung.





Chuyên gia Mitri gợi ý: "Hãy đọc kỹ về 'đường bổ sung' trên nhãn thực phẩm và đặt mục tiêu dưới 24 gram mỗi ngày (đối với nữ) và dưới 36 gram (đối với nam)".

4. Uống nước, đặc biệt là trước bữa ăn

Theo Hub At Work, Đại học Johns Hopkins (Mỹ), uống đủ nước có thể làm tăng tốc quá trình trao đổi chất của bạn, giảm sự thèm ăn và giúp các buổi tập thể dục của bạn hiệu quả hơn.

Chuyên gia Mitri giải thích: “Uống nhiều nước hơn trong ngày sẽ giúp giảm cân, đặc biệt là khi bạn uống một ly trước bữa ăn. Nước giúp cải thiện tiêu hóa, cung cấp cho bạn năng lượng và kiềm chế sự thèm ăn của bạn”.

5. Theo dõi thói quen tập thể dục và ăn kiêng

Bạn nên nhớ cập nhật thói quen tập thể dục và ăn kiêng để biết những gì bạn đang làm và những gì bạn không làm.

Theo chuyên gia Mitri, điều này có thể giúp bạn thấy rõ những gì cần thay đổi ngay lập tức để không làm cản trở quá trình giảm cân của mình.

Ví dụ, có thể bạn đang ăn vặt hoặc ăn quá nhiều vào bữa tối, nhưng nhờ việc cập nhật nói trên, bạn sẽ phát hiện sớm hơn và có sự điều chỉnh thích hợp, theo Eat This, Not That!