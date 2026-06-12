5 năm liên tiếp Masan được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu

Masan Group 5 năm liên tiếp ghi danh TOP50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu

Từ bảng xếp hạng trong nước đến những ghi nhận quốc tế

Giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam (CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức hiện là một trong những hệ thống đánh giá ESG uy tín và có chiều sâu dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị doanh nghiệp (G). Hội đồng thẩm định của giải thưởng quy tụ các định chế tài chính, tổ chức tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới như HSBC Việt Nam, PwC Việt Nam, Deloitte Việt Nam, Schneider Electric, VinaCapital, Công ty tư vấn nhân sự Talentnet, cùng các đơn vị học thuật chuyên sâu như Viện Nghiên cứu và phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Không gian môi trường làm việc tại Masan

5 liên tiếp được vinh danh, Masan thể hiện một nền tảng ESG vững chắc, được duy trì nhất quán và cải thiện liên tục qua nhiều năm. Đặc biệt, việc được ghi nhận tại hai hạng mục: "Hoạt động Trách nhiệm xã hội Nổi bật" và "Quản trị Doanh nghiệp Xuất sắc" cho thấy nỗ lực ESG của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở bề rộng quy mô mà đã đi vào chiều sâu chất lượng của từng cấu phần cụ thể.

Trước đó, hồ sơ năng lực bền vững của Masan cũng được các tổ chức quốc tế ghi nhận, với Fortune đưa tập đoàn vào danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á và HR Asia liên tiếp vinh danh Masan là Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong ba năm từ 2023 đến 2025.

Chuỗi giá trị bền vững từ nhà máy đến kệ hàng

Từ định hướng cấp Tập đoàn, các công ty thành viên như Masan Consumer (HoSE: MCH) và WinCommerce (WCM) đã chủ động cụ thể hóa chiến lược ESG, biến các cam kết quản trị và môi trường thành tiêu chuẩn xuyên suốt chuỗi giá trị, từ sản xuất đến trải nghiệm mua sắm hàng ngày.

Tại các nhà máy của MCH, chiến lược ESG được định lượng hóa qua ba trụ cột. Về quản trị và an toàn, 100% nhà máy đạt chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế (FSSC 22000, ISO 22000, HACCP), 93% đạt ISO 50001 và 85,71% đạt ISO 45001. Về phát thải, MCH đã cắt giảm 18% Scope 1 nhờ chuyển đổi từ dầu sang điện, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 49,05% tổng tiêu thụ năm 2025, dù Scope 1 và 2 tăng 29% do mở rộng sản lượng.

Về tài nguyên và môi trường, MCH tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nước, năng lượng và quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất. So với năm 2024, lượng nước sử dụng trên mỗi đơn vị thành phẩm tiếp tục giảm, trong khi 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn và phần lớn chất thải được tái sử dụng hoặc xử lý theo hướng hạn chế chôn lấp. Những kết quả này được hỗ trợ bởi quá trình đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng hệ thống quản trị sản xuất số tại các nhà máy trọng điểm của doanh nghiệp.

Ở khía cạnh cộng đồng, chương trình "Một triệu bữa cơm có thịt" của MCH phối hợp cùng Quỹ vì trẻ em vùng cao tập trung giải quyết bài toán dinh dưỡng học đường tại 85 trường vùng khó khăn, từng bước định hình thói quen tiêu dùng bền vững mang tính thế hệ.

Một triệu bữa cơm có thịt, do CHIN-SU cùng Quỹ trò nghèo vùng cao thực hiện

Trong mảng bán lẻ, hệ thống WinMart và WinMart+ đang thúc đẩy tiêu dùng bền vững qua túi tự hủy sinh học và túi tái sử dụng. Nền tảng WiN với hơn 15 triệu thành viên ứng dụng AI để tối ưu trải nghiệm và giảm lãng phí chuỗi cung ứng, trong khi Supra triển khai lộ trình xanh hóa đội xe nâng bằng pin lithium, hướng tới giảm hàng trăm nghìn lít dầu diesel mỗi năm.

Hệ thống WinMart_WinMart+_WIN thay thế nilon bằng túi tự hủy sinh học

Phát triển vật liệu công nghệ cao theo hướng bền vững

Trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao, công ty thành viên của Masan, Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) tiếp cận phát triển bền vững theo hướng cân bằng giữa khai thác tài nguyên chiến lược và trách nhiệm dài hạn với môi trường, cộng đồng địa phương. ESG tại MSR không chỉ dừng ở việc giảm thiểu tác động sau khai thác, mà hướng tới phục hồi hệ sinh thái và tạo giá trị bền vững cho khu vực xung quanh dự án.

Sự khác biệt của MSR nằm ở mô hình hoàn nguyên môi trường và đồng hành sinh kế cùng địa phương. Thông qua sự hợp tác khoa học với Viện UFU của Đức, doanh nghiệp đã thí điểm trồng cây năng lượng Keo lai trên các diện tích đất sau khai thác. Mô hình sinh thái này ước tính đạt hiệu suất hấp thụ lên tới 172 tấn CO2 trên mỗi héc-ta sau sáu năm (2019-2025), chuyển đổi các khu vực khai khoáng thành các vùng đệm hấp thụ carbon thực tế.

Khu vực bảo vệ môi trường tại Masan High-Tech Materials

Nhìn lại hành trình 5 năm, giá trị cốt lõi không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở sự chuyển dịch trong cách Masan tạo ra giá trị cho nền kinh tế và xã hội. Từ một tập đoàn tăng trưởng dựa trên tiêu dùng và bán lẻ, Masan đang từng bước định hình một nền tảng tích hợp, nơi tăng trưởng kinh doanh đi cùng với hiệu quả vận hành, trách nhiệm cộng đồng và chuẩn mực quản trị ngày càng tiệm cận quốc tế.

Đó cũng là tinh thần cốt lõi của "Đại kết nối", kết nối doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng; hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển cộng đồng; đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông trên nền tảng tài chính, quản trị và niềm tin ngày càng được củng cố.