5 năm ly thân, danh hài Ben Stiller và vợ tái hợp nhờ biến cố toàn cầu

Theo Page Six, diễn viên Christine Taylor (54 tuổi) vừa trải lòng về hành trình hàn gắn cuộc hôn nhân tưởng chừng đã đổ vỡ với tài tử Ben Stiller trong tập phát sóng mới nhất của podcast McBride Rewind.

Ben Stiller và Christine Taylor hẹn hò khi cùng đóng trong sê ri phim truyền hình Heat Vision and Jack vào năm 1999. Cặp đôi kết hôn vào năm 2000, có với nhau hai người con là Ella (24 tuổi) và Quinlin (20 tuổi). Tháng 5.2017, cả hai khiến người hâm mộ tiếc nuối khi đưa ra tuyên bố chung về việc đường ai nấy đi sau 17 năm kết hôn. Lý do được Christine Taylor chia sẻ là bởi hai vợ chồng phát sinh nhiều bất đồng và "không còn cùng quan điểm về nhiều vấn đề trong cuộc sống". Thời điểm đó, cô liên tục rơi vào trạng thái hụt hẫng, chán nản khi mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng.

Vợ chồng Ben Stiller - Christine Taylor rạng rỡ xuất hiện cùng nhau sau khi tái hợp ẢNH: AFP

Dù quyết định dừng lại, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ, cùng nhau gặp gỡ như một gia đình để nuôi dạy các con. Khoảng thời gian ly thân kéo dài đúng 5 năm cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Việc toàn xã hội bị phong tỏa buộc cả gia đình phải dọn về sống chung dưới một mái nhà.

“Nếu có điều gì tốt đẹp dành cho chúng tôi trong thời kỳ Covid-19, thì đó chính là món quà nhỏ này”, Christine Taylor bày tỏ. Nữ diễn viên cho biết việc có quá nhiều thời gian rảnh rỗi bên các con đã tạo cơ hội hiếm hoi để hai vợ chồng cùng tạm dừng lại và suy ngẫm về mối quan hệ.

Thay vì né tránh những rạn nứt trong quá khứ, Ben Stiller và Christine Taylor quyết tâm cùng nhau đối diện để tháo gỡ. Nữ diễn viên tiết lộ hai vợ chồng đã tham gia các buổi trị liệu tâm lý chuyên sâu qua ứng dụng Zoom. Chính sự đồng hành của chuyên gia đã giúp họ xây dựng lại nền tảng niềm tin và tìm thấy tiếng nói chung.

Trước đó, vào năm 2022, danh hài Ben Stiller cũng từng xác nhận chuyện tái hợp trên Esquire. Nam diễn viên thừa nhận trong suốt 5 năm xa cách vợ, anh luôn cảm thấy cuộc sống cá nhân tồi tệ, mất cân bằng và lạc lõng với gia đình dù sự nghiệp thăng tiến. Việc quay lại với vợ là một trong những điều tuyệt vời và bất ngờ nhất mà đại dịch mang lại cho anh.

Ben Stiller và Christine Taylor trong dự án phim Zoolander ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM

Christine Taylor nhắn nhủ thêm cô không ngại ngần khi chia sẻ câu chuyện này trước công chúng, bởi cô hiểu hôn nhân lâu dài luôn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhiều người thường né tránh nhắc đến chuyện ly thân vì sợ cảm giác thất bại, nhưng cô hy vọng trải nghiệm của vợ chồng mình sẽ truyền cảm hứng cho việc hàn gắn và thấu hiểu. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau.

Ben Stiller (sinh năm 1965) và Christine Taylor (sinh năm 1971) đều là những ngôi sao tên tuổi của làng điện ảnh Mỹ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Ben Stiller gặt hái thành công với vai trò diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Tài tử sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá như Emmy, MTV Movie Awards nhờ các tác phẩm ăn khách toàn cầu như Night at the Museum, Meet the Parents hay Zoolander.

Trong khi đó, Christine Taylor cũng là gương mặt được khán giả yêu mến qua các vai diễn hài hước trên truyền hình và điện ảnh như The Brady Bunch hay The Wedding Singer… Cả hai từng cùng tham gia nhiều phim như Zoolander, Dodgeball: A True Underdog Story, Tropic Thunder, Zoolander 2.