Số ca mắc Covid-19 tăng lên 12.700 ca trong một tuần ở Singapore

Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm (CDA) cho hay số ca mắc Covid-19 tăng lên 12.700 ca ở Singapore trong tuần từ ngày 10-16.5, so với 8.000 ca trong tuần trước đó.

Trong một tuyên bố ngày 21.5, CDA cho biết thêm số ca nhập viện trung bình hằng ngày do Covid-19 đã tăng từ 56 lên 73 ca, và trung bình có một ca điều trị tích cực mỗi ngày.

Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm của Singapore khuyên mọi người đeo khẩu trang khi có các triệu chứng Covid-19 Ảnh: Reuters

CDA khẳng định các bệnh viện công có thể đáp ứng được tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19 này. "Giống như các bệnh đường hô hấp đặc hữu khác, các đợt dịch Covid-19 định kỳ được dự đoán sẽ xảy ra trong năm", CDA thông báo.

CDA nhận định: "Không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể đang lưu hành tại địa phương dễ lây truyền hơn hoặc gây ra bệnh nặng hơn so với các biến thể đã xuất hiện trước đó".

Số ca Covid-19 gia tăng ở Singapore hiện nay có thể do một số yếu tố, trong đó có sự suy giảm miễn dịch cộng đồng, theo CDA.

Biến thể NB.1.8.1 là biến thể chiếm ưu thế ở Singapore. CDA khẳng định vắc xin hiện tại vẫn có hiệu quả chống lại biến thể này.

CDA khuyên những người có nguy cơ cao bị nhiễm Covid-19 nặng, chẳng hạn như những người có bệnh nền hoặc thuộc nhóm dễ tổn thương từ 6 tháng tuổi trở lên, nên tiêm phòng đầy đủ.

CDA cũng khuyến cáo công chúng nên thận trọng và nâng cao trách nhiệm cá nhân và cộng đồng bằng cách giữ vệ sinh cá nhân tốt, giảm thiểu tiếp xúc xã hội và đi lại không cần thiết khi bị ốm, và đeo khẩu trang khi có các triệu chứng Covid-19.