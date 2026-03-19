Thế giới

Mỹ có thể đã đếm sót 150.000 ca tử vong vì Covid-19

Vi Trân
19/03/2026 09:28 GMT+7

Một nghiên cứu gợi ý rằng có đến 155.000 ca tử vong tại Mỹ vì Covid-19 nhưng không được thêm vào thống kê chính thức.

Nhóm nghiên cứu tại Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho rằng số ca tử vong vào giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 tại nước này thực tế cao hơn thống kê chính thức, theo AP ngày 18.3.

Linh mục Steve Grove tại Trung tâm y tế quận Hennepin, thành phố Minneapolis (Mỹ) cầu nguyện tại phòng bệnh nhân Covid-19 ngày 10.12.2021

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thống kê có hơn 1,2 triệu người chết vì Covid-19 từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020. Có khoảng 840.000 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận trên giấy chứng tử trong hai năm 2020-2021. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lập mô hình và ước tính có thêm 155.000 ca tử vong khác vì Covid-19 trong giai đoạn nói trên nhưng không được ghi nhận. Nếu thật sự đúng, con số trên đồng nghĩa có đến 16% số ca tử vong không được báo cáo trong giai đoạn đó.

Theo các nhà nghiên cứu, những trường hợp khả năng bị bỏ sót đều là ca tử vong ngoài bệnh viện. Nhóm này nhiều khả năng là người gốc Latin và người thuộc màu da khác, tử vong trong những tháng đầu của đại dịch và cư trú tại các tiểu bang miền nam, tây nam như Alabama, Oklahoma và Nam Carolina.

Các bệnh nhân tại bệnh viện thường được xét nghiệm Covid-19 nhưng nhiều người phát bệnh và tử vong ngoài bệnh viện không được xét nghiệm, thường vì thiếu bộ xét nghiệm tại nhà vào giai đoạn đầu dịch, theo bà Elizabeth Wrigley-Field tại Đại học Minnesota, một trong những tác giả nghiên cứu.

Tại một số vùng, nhân viên điều tra tử vong, người có quyền quyết định nguyên nhân tử vong được ghi trên giấy chứng tử, không có chuyên môn sâu như bác sĩ pháp y. Một số người còn nói rằng gia đình người chết đã thuyết phục không ghi Covid-19 là nguyên nhân tử vong.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng học máy để phân tích giấy chứng tử của những bệnh nhân nhiễm bệnh qua đời trong bệnh viện, sau đó dùng các mẫu rút ra từ những dữ liệu đó để đánh giá giấy chứng tử của những người chết ngoài bệnh viện, nơi nguyên nhân tử vong được ghi là các bệnh như viêm phổi hoặc tiểu đường. Nghiên cứu được đăng trên chuyên san Sciences Advances ngày 18.3.

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo bí mật về nguồn gốc Covid-19

WHO cho biết Mỹ đã không chuyển giao bất kỳ thông tin tình báo nào về nguồn gốc Covid-19 trước khi rời khỏi tổ chức này.

Mỹ điều tra những ca tử vong nghi có liên quan vắc xin Covid-19

Phát hiện mối liên kết bất ngờ giữa Covid-19 và bệnh cảm thông thường

