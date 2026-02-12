Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo bí mật về nguồn gốc Covid-19

Khánh An
12/02/2026 08:53 GMT+7

WHO cho biết Mỹ đã không chuyển giao bất kỳ thông tin tình báo nào về nguồn gốc Covid-19 trước khi rời khỏi tổ chức này.

WHO kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo bí mật về nguồn gốc Covid-19 - Ảnh 1.

SARS-CoV-2 (màu vàng) nổi lên từ bề mặt các tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và được phân lập từ một bệnh nhân ở Mỹ

ẢNH: REUTERS

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11.2 kêu gọi Mỹ chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào mà nước này có thể đang giữ kín về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, bất chấp việc Mỹ đã rút khỏi WHO.

Thảm họa toàn cầu này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20 triệu người, theo cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc, đồng thời tàn phá nền kinh tế, làm tê liệt hệ thống y tế và đảo lộn cuộc sống của người dân.

Những trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019, và việc hiểu rõ nguồn gốc của SARS-CoV-2 - virus gây đại dịch - được xem là chìa khóa để ngăn ngừa các đại dịch trong tương lai.

Trong ngày đầu tiên trở lại nhiệm kỳ vào tháng 1.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho WHO thông báo rút sẽ khỏi tổ chức này sau một năm, với lý do "tổ chức này đã xử lý sai đại dịch Covid-19".

Chính quyền của ông Trump đã chính thức chấp nhận giả thuyết rằng virus đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, dù Trung Quốc bác bỏ.

WHO cho biết Washington đã không chuyển giao bất kỳ thông tin tình báo nào về nguồn gốc Covid-19 trước khi rời khỏi tổ chức này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại rằng một số quốc gia đã công khai nói rằng "họ có thông tin tình báo về nguồn gốc - đặc biệt là Mỹ".

Mỹ chính thức cắt đứt với WHO

Do đó, vài tháng trước, WHO đã viết thư cho các quan chức cấp cao ở Mỹ, kêu gọi họ "chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào mà họ có", ông Tedros phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 12.2.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi hy vọng họ sẽ chia sẻ, bởi vì chúng tôi vẫn chưa kết luận được nguồn gốc của Covid-19. Biết được những gì đã xảy ra có thể giúp chúng ta ngăn chặn đại dịch tiếp theo", theo ông Tedros.

Các cuộc điều tra của WHO vẫn chưa đi đến kết luận do cần thêm bằng chứng. Tất cả các giả thuyết vẫn đang được xem xét.

Ông Tedros kêu gọi bất kỳ chính phủ nào có thông tin tình báo về nguồn gốc đại dịch Covid-19 hãy chia sẻ thông tin đó để WHO có thể đưa ra kết luận.

Khám phá thêm chủ đề

