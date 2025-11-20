Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hạ nghị sĩ Mỹ bị cáo buộc biển thủ 5 triệu USD từ quỹ Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2025 16:53 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19.11 thông báo một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội hạ nghị sĩ Sheila Cherfilus-McCormick (thuộc đảng Dân chủ) biển thủ 5 triệu USD từ quỹ ứng phó thảm họa Covid-19, theo Đài CNBC.

Hạ nghị sĩ Cherfilus-McCormick (46 tuổi) và anh trai bà là ông Edwin Cherfilus (51 tuổi) đã tìm cách "rửa" số tiền nói trên thông qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc của số tiền đó, theo Bộ Tư pháp Mỹ, trích dẫn bản cáo trạng được ban hành tại tòa án liên bang Mỹ ở thành phố Miami thuộc bang Florida.

- Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Mỹ Sheila Cherfilus-McCormick phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington D.C ngày 20.9.2024

Ảnh: AP

Bà Cherfilus-McCormick bị cáo buộc cấu kết với anh trai và những người khác để giữ lại khoản tiền 5 triệu USD được thanh toán thừa cho công ty chăm sóc sức khỏe của gia đình bà liên quan hợp đồng cung cấp nhân sự tiêm chủng Covid-19, theo AFP dẫn thông cáo từ giới công tố liên bang Mỹ. Số tiền đó của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã bị chuyển nhầm vào tài khoản của công ty gia đình bà Cherfilus-McCormick vào tháng 7.2021, theo thông cáo.

Các công tố viên liên bang cho hay bà Cherfilus-McCormick sau đó bị cáo buộc đã rửa số tiền bất chính đó vào các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử nghị sĩ của bà bằng cách "chuyển các khoản tiền khác từ hợp đồng Covid-19 do FEMA tài trợ cho bạn bè và người thân để sau đó họ quyên góp cho chiến dịch như thể đang dùng tiền của chính mình".

Bà Cherfilus-McCormick gia nhập Hạ viện Mỹ vào năm 2022 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 1 năm đó để thay thế cố Hạ nghị sĩ Alcee Hastings, theo CNBC.

Bà Cherfilus-McCormick có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 53 năm tù nếu bị kết án, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố: "Sử dụng tiền cứu trợ thảm họa để làm giàu cho bản thân là một tội ác đặc biệt ích kỷ và vô liêm sỉ. Không ai đứng trên luật pháp, nhất là những kẻ có quyền lực cướp đoạt tiền thuế của người dân để trục lợi cá nhân. Chúng tôi sẽ theo dõi sự thật trong trường hợp này và thực thi công lý".

Phát ngôn viên của bà Cherfilus-McCormick đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC. Trong khi đó, các luật sư của hạ nghị sĩ Cherfilus-McCormick nhấn mạnh trong một tuyên bố chung rằng bà Cherfilus-McCormick "là một công chức tận tụy... Chúng tôi sẽ đấu tranh để minh oan cho bà".

