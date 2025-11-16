Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm tự bị bắt với cáo buộc biển thủ

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2025 14:44 GMT+7

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã phê chuẩn lệnh bắt giữ sư Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm tự, theo Tân Hoa xã hôm nay 16.11 dẫn nguồn tin từ viện kiểm sát.

Sư Thích Vĩnh Tín bị tình nghi biển thủ công quỹ và một số tội danh khác. Sở Công an tỉnh Hà Nam, nơi Thiếu Lâm tự tọa lạc, đã chỉ định Cơ quan Công an Tân Hương điều tra vụ án này.

- Ảnh 1.

Sư Thích Vĩnh Tín vào năm 2009

Ảnh: AFP

Theo yêu cầu của Cơ quan Công an Tân Hương, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Hương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín vì tình nghi ông này biển thủ công quỹ và một số tội danh khác.

Ông Thích Vĩnh Tín (60 tuổi), nhậm chức trụ trì Thiều Lâm tự vào năm 1999 và trong những thập niên sau đó đã mở rộng việc nghiên cứu võ Thiếu Lâm ra nước ngoài. Ông được mệnh danh là "nhà sư CEO" vì đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, nhưng đã bị phản đối dữ dội vì thương mại hóa Phật giáo, theo AFP.

Trước đó, ông đã bị những người từng là tu sĩ cáo buộc biển thủ tiền từ một công ty do Thiếu Lâm tự điều hành, sở hữu một đội xe sang và có con với nhiều phụ nữ, theo AFP.

Chưởng môn Thiếu Lâm tự bị điều tra tội tham ô

Ông Thích Vĩnh Tín đã bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm tự vào tháng 7 vì hành vi "cực kỳ" xấu. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc khi đó thông báo họ đã hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín sau những khiếu nại mới. "Hành vi của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư", Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông báo.

Khám phá thêm chủ đề

Thiếu Lâm Tự Tham ô Biển thủ trung quốc Trụ trì Thích vĩnh tín
