Thái Lan bắt trụ trì, thu hồi tài sản khổng lồ cho chùa

Thiếu tướng Pattanasak Bupasuwan, Tư lệnh Cục Phòng chống tội phạm của Thái Lan, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13.11 rằng nỗ lực thu hồi tài sản nói trên bắt đầu ngay sau khi cảnh bắt giữ trụ trì chùa Alongkot Phoolmook, và trợ lý kiêm người gây quỹ của ông là Seksan "Mor Bee" Sapsubbsakul vào tháng 8, theo tờ Bangkok Post.

Các sĩ quan cảnh sát trưng bày hàng chục chứng nhận quyền sở hữu đất đai thu hồi được của chùa Wat Phrabat Namphu tại Cục Phòng chống tội phạm ở Bangkok (Thái Lan) hôm 13.11. Bức ảnh của vị cựu trụ trì của ngôi chùa được trưng bày trên phông nền Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Ông Alongkot (65 tuổi), trước đây được gọi là Luang Phor Alongkot, bị cáo buộc biển thủ quỹ chùa, có hành vi sai trái với tư cách là một quan chức và rửa tiền. Ông Seksan thì bị buộc tội hỗ trợ quan chức biển thủ.

Những nhà sư cao cấp tại các chùa trên khắp Thái Lan chính thức được coi là quan chức chính phủ vì họ nhận được khoản trợ cấp mỗi tháng theo truyền thống bảo trợ của hoàng gia đã tồn tại hàng thế kỷ qua, theo Bangkok Post.

Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và nhà cửa trị giá 70 triệu baht, 3 xe trị giá 8 triệu baht, 2 triệu baht tiền mặt và 3 túi xách xa xỉ trị giá 400.000 baht từ ông Seksan. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 21 tấm séc trị giá 52 triệu baht và 500.000 baht tiền mặt từ ông Alongkot.

Cảnh sát bắt đầu điều tra lần đầu tiên vào tháng 4 sau khi nhận được đơn khiếu nại rằng các khoản quyên góp tại chùa Wat Phrabat Namphu đang bị chuyển hướng. Chùa này đã nhận một khoản tiền lớn từ những người ủng hộ trong nước và quốc tế cho công việc nổi tiếng của chùa là chăm lo những bệnh nhân HIV/AIDS.

Thiếu tướng Pattanasak cho hay cảnh sát sẽ trả lại tài sản bị thu hồi từ nhiều người cho chùa theo đúng ý nguyện ban đầu của các nhà hảo tâm. Trong số đó có 60 xe và giấy tờ quyền sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 11,5 km2.