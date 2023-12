Quan chức Ukraine bị cáo buộc biển thủ 40 triệu USD khi mua đạn pháo

Cơ quan an ninh Ukraine thông báo việc bắt giữ vị quan chức cấp cao nói trên trong ngày 22.12, theo tờ The New York Times. Danh tính của vị quan chức này, thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, vẫn chưa được tiết lộ.

Các công tố viên Ukraine nói rằng vị quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine đã thổi phồng giá trong dự án mua đạn pháo.

Theo giới công tố Ukraine, vào tháng 12.2022, vị quan chức đã ký thỏa thuận với một nhà sản xuất để mua một lô đạn pháo. Hợp đồng sau đó đã bị hủy bỏ khi một cơ quan mua sắm do Bộ Quốc phòng Ukraine thành lập gần đây đạt được một thỏa thuận mới với cùng một nhà sản xuất nhằm giảm chi phí 30% và rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng bằng cách loại bỏ một bên trung gian nước ngoài.



Đạn pháo tại vị trí của quân nhân Ukraine gần thành phố tiền tuyến Bakhmut thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine ngày 21.12.2023 Reuters

Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng vị quan chức vẫn gia hạn hợp đồng trước đó và chuyển gần 1,5 tỉ UAH (khoảng 40 triệu USD) cho công ty trung gian nước ngoài. Giới chức Ukraine cho hay số đạn pháo vẫn chưa được giao và Bộ Quốc phòng Ukraine đang làm việc để thu hồi số tiền đó.

Một cuộc điều tra trước khi xét xử đối với vị quan chức đã được mở và ông này đã bị cách chức, theo cơ quan an ninh Ukraine. Nếu bị kết án, ông này có thể phải đối mặt với án tù 15 năm.

Đây không phải là vụ bê bối tham nhũng đầu tiên ảnh hưởng đến Ukraine trong lúc xung đột với Nga đang diễn ra. Trong mùa đông năm ngoái, hai quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị bắt vì có báo cáo về việc mua trứng với giá quá cao cho quân đội, theo The New York Times.