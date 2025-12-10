Mỹ điều tra những ca tử vong nghi có liên quan vắc xin Covid-19

"FDA đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, ở nhiều nhóm tuổi, về những trường hợp tử vong có khả năng liên quan vắc-xin Covid", phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Andrew Nixon nói với AFP hôm 9.12. Ông Nixon từ chối nêu rõ phương pháp, dữ liệu và mốc thời gian hoàn tất cuộc điều tra.

Một nhà thuốc quảng cáo vắc xin Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 13.3 Ảnh: AFP

Trước đó, Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA Vinay Prasad nói với các nhân viên FDA rằng việc tiêm vắc xin Covid-19 có thể đã góp phần gây ra cái chết của ít nhất 10 trẻ em do viêm cơ tim, theo Reuters.

"Những ca tử vong này có liên quan việc tiêm chủng (có thể do nhân viên)", ông Prasad viết trong một văn bản hôm 28.11 do Reuters xem được. "Đây là một sự tiết lộ sâu sắc. Lần đầu tiên, FDA Mỹ sẵn sàng thừa nhận vắc xin Covid-19 đã làm trẻ em Mỹ tử vong", ông Prasad viết.

Ông Vinay Prasad trở lại nắm vị trí Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA vào tháng 9 Ảnh: FDA

Văn bản trên không tiết lộ tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ, hoặc nhà sản xuất vắc xin Covid-19 cụ thể liên quan. Những phát hiện này dựa trên phân tích ban đầu về 96 ca tử vong từ năm 2021 đến năm 2024. Phân tích này "kết luận rằng không dưới 10 ca có liên quan" việc tiêm chủng Covid-19, theo ông Prasad.

Ông còn viết rằng "rất khó để tìm ra trường hợp trẻ em từ 7-16 tuổi có thể tử vong do vắc xin Covid-19". Ông Prasad đã công bố kế hoạch thắt chặt giám sát vắc xin.

Những phát hiện trong bản đánh giá mới của FDA chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí y khoa nào được hội đồng chuyên gia bình duyệt, theo tờ The New York Times đưa tin trước đó. Cũng theo The New York Times, Ủy ban vắc xin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sẽ họp vào tuần tới.

Ông Prasad, một bác sĩ ung thư và từng chỉ trích mạnh mẽ các quy định về vắc xin Covid-19 và khẩu trang của Mỹ, đã trở lại nắm vị trí Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA vào tháng 9. Ông tư vấn cho Giám đốc FDA và những các quan chức cấp cao khác về các vấn đề y khoa và khoa học mới nổi ảnh hưởng đến khoa học quản lý và sức khỏe cộng đồng, theo Reuters.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã thay đổi mạnh mẽ chính sách của chính phủ Mỹ về vắc xin Covid-19, hạn chế việc tiếp cận vắc xin đối với những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người có bệnh nền, theo Reuters.