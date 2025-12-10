Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều tra những ca tử vong nghi có liên quan vắc xin Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2025 11:10 GMT+7

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi về những trường hợp tử vong có khả năng liên quan vắc-xin Covid-19, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

"FDA đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, ở nhiều nhóm tuổi, về những trường hợp tử vong có khả năng liên quan vắc-xin Covid", phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Andrew Nixon nói với AFP hôm 9.12. Ông Nixon từ chối nêu rõ phương pháp, dữ liệu và mốc thời gian hoàn tất cuộc điều tra.

Mỹ điều tra những ca tử vong nghi có liên quan vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

Một nhà thuốc quảng cáo vắc xin Covid-19 ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 13.3

Ảnh: AFP

Trước đó, Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA Vinay Prasad nói với các nhân viên FDA rằng việc tiêm vắc xin Covid-19 có thể đã góp phần gây ra cái chết của ít nhất 10 trẻ em do viêm cơ tim, theo Reuters.

"Những ca tử vong này có liên quan việc tiêm chủng (có thể do nhân viên)", ông Prasad viết trong một văn bản hôm 28.11 do Reuters xem được. "Đây là một sự tiết lộ sâu sắc. Lần đầu tiên, FDA Mỹ sẵn sàng thừa nhận vắc xin Covid-19 đã làm trẻ em Mỹ tử vong", ông Prasad viết.

- Ảnh 1.

Ông Vinay Prasad trở lại nắm vị trí Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA vào tháng 9

Ảnh: FDA

Văn bản trên không tiết lộ tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ, hoặc nhà sản xuất vắc xin Covid-19 cụ thể liên quan. Những phát hiện này dựa trên phân tích ban đầu về 96 ca tử vong từ năm 2021 đến năm 2024. Phân tích này "kết luận rằng không dưới 10 ca có liên quan" việc tiêm chủng Covid-19, theo ông Prasad.

Ông còn viết rằng "rất khó để tìm ra trường hợp trẻ em từ 7-16 tuổi có thể tử vong do vắc xin Covid-19". Ông Prasad đã công bố kế hoạch thắt chặt giám sát vắc xin.

Những phát hiện trong bản đánh giá mới của FDA chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí y khoa nào được hội đồng chuyên gia bình duyệt, theo tờ The New York Times đưa tin trước đó. Cũng theo The New York Times, Ủy ban vắc xin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sẽ họp vào tuần tới.

Ông Prasad, một bác sĩ ung thư và từng chỉ trích mạnh mẽ các quy định về vắc xin Covid-19 và khẩu trang của Mỹ, đã trở lại nắm vị trí Giám đốc Y khoa và Khoa học của FDA vào tháng 9. Ông tư vấn cho Giám đốc FDA và những các quan chức cấp cao khác về các vấn đề y khoa và khoa học mới nổi ảnh hưởng đến khoa học quản lý và sức khỏe cộng đồng, theo Reuters.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã thay đổi mạnh mẽ chính sách của chính phủ Mỹ về vắc xin Covid-19, hạn chế việc tiếp cận vắc xin đối với những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người có bệnh nền, theo Reuters.

Tin liên quan

Phát hiện 'cực kỳ thú vị': Vắc xin Covid-19 kéo dài cuộc sống bệnh nhân ung thư

Phát hiện 'cực kỳ thú vị': Vắc xin Covid-19 kéo dài cuộc sống bệnh nhân ung thư

Hồ sơ y tế của hơn 1.000 bệnh nhân ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch đối với ung thư phổi và ung thư da cho thấy họ đạt được lợi ích bổ sung sau khi tiêm vắc xin mRNA Covid-19.

Chính sách mới của Mỹ hạn chế đối tượng tiêm nhắc vắc xin Covid-19

Giới khoa học bác bỏ nghiên cứu 'vắc xin Covid-19 làm tăng nguy cơ ung thư'

Khám phá thêm chủ đề

vắc xin Covid-19 trẻ em tử vong Viêm cơ tim FDA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận