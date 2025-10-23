Phát hiện 'cực kỳ thú vị': Vắc xin Covid-19 kéo dài cuộc sống bệnh nhân ung thư

Các liều vắc xin Covid-19 công nghệ ARN thông tin ẢNH: REUTERS

Tờ The Washington Post ngày 23.10 dẫn một nghiên cứu vừa công bố cho thấy vắc xin Covid-19 theo công nghệ ARN thông tin (mRNA) kích hoạt một tín hiệu mạnh mẽ giúp huy động hệ miễn dịch của con người chống lại ung thư và tăng thời gian sống của bệnh nhân.

Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas và Đại học Florida ở Mỹ.

Nghiên cứu xem xét hồ sơ của hơn 1.000 bệnh nhân tại Trung tâm Ung thư MD Anderson, những người đã bắt đầu điều trị bằng liệu pháp miễn dịch được phê duyệt cho ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển và u hắc tố - một dạng ung thư da.

Nhóm nghiên cứu so sánh giữa những người đã tiêm vắc xin mRNA ngừa Covid-19 và những người chưa tiêm.

"Dữ liệu này cực kỳ thú vị, nhưng cần được xác nhận trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3", tác giả chính của nghiên cứu, ông Adam Grippin, cho biết.

Ông Grippin, người từng tham gia dự án khi còn làm việc tại Đại học Florida và hiện là bác sĩ chuyên khoa xạ trị tại MD Anderson, cho biết việc lên kế hoạch cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đang được tiến hành và nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ bắt đầu tuyển bệnh nhân vào cuối năm nay.

Các loại vắc xin công nghệ ARN thông tin hướng dẫn hệ miễn dịch của con người mà không thực sự gây nhiễm cho cơ thể, bằng cách dạy các tế bào tạo ra một phần protein vô hại của virus.

Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học đã xem xét gần 900 bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến triển được điều trị và phát hiện rằng những người được tiêm vắc xin Covid-19 trong vòng 100 ngày kể từ khi bắt đầu liệu pháp miễn dịch có thời gian sống trung vị 37,3 tháng, so với 20,6 tháng ở những người không tiêm.

Các bệnh nhân bị u hắc tố đã di căn cũng cho thấy thời gian sống trung vị được cải thiện khi họ được tiêm vắc xin. Thời gian sống trung vị là khoảng thời gian từ khi bắt đầu điều trị đến khi 50% số bệnh nhân trong một nhóm đã tử vong.

Liệu pháp miễn dịch - gọi là điều trị ức chế điểm kiểm soát miễn dịch - hoạt động bằng cách giải phóng "phanh" vốn ngăn hệ miễn dịch phản ứng quá mức và tấn công các tế bào khỏe mạnh. Khi "phanh" này được nhả ra, các tế bào bạch cầu gọi là tế bào T có thể tấn công tế bào ung thư.

Khi được hỏi phản ứng về nghiên cứu mới, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết "tỷ lệ lợi ích - rủi ro của việc tiêm vắc xin Covid-19 ở những người dưới 65 tuổi là phù hợp nhất đối với các nhóm có nguy cơ cao mắc Covid-19 nghiêm trọng, bao gồm cả nhóm bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển được phân tích trong giả thuyết này".

"Chúng tôi đã chấm dứt 22 khoản đầu tư phát triển vắc xin ARN thông tin vì dữ liệu cho thấy chúng không bảo vệ hiệu quả trước các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên như Covid-19", bộ này cho biết thêm. Nhiều chuyên gia đã chỉ trích quyết định hủy đầu tư này, lập luận rằng điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân và việc phát triển các vắc xin mới trong tương lai.