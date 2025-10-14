Phát hiện dấu vết phóng xạ tại trang trại đinh hương ở Indonesia

Đinh hương tại một nhà máy ở Indonesia ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 14.10 dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Indonesia cho biết cơ quan chức năng nước này phát hiện dấu vết phóng xạ tại một trang trại trồng đinh hương trên đảo Sumatra.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Indonesia mở rộng cuộc điều tra sau khi cơ quan y tế Mỹ phát hiện gia vị từ quốc gia Đông Nam Á này bị nhiễm Caesium-137.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) gần đây cho biết đã phát hiện Caesium-137 trong mẫu đinh hương của công ty PT Natural Java Spice trong quá trình kiểm tra, sau khi đồng vị phóng xạ này cũng được phát hiện hồi tháng 8 trong một mẫu tôm đông lạnh từ Indonesia.

Ông Bara Hasibuan, phát ngôn viên lực lượng chuyên trách tại Indonesia, cho biết chính phủ đã mở cuộc điều tra, cử các nhóm thanh tra đến một cơ sở chế biến và một trang trại trên đảo Java, cùng một trang trại khác trên đảo Sumatra.

Ông cho biết nhóm điều tra chỉ phát hiện dấu vết phóng xạ tại trang trại trồng đinh hương ở tỉnh Lampung trên đảo Sumatra, nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết, đồng thời nói rằng chính phủ đã cấm trang trại này bán đinh hương để phòng ngừa.

"Cho đến khi có kết luận rõ ràng, chúng tôi yêu cầu không được bán số đinh hương từ trang trại đó. Chúng tôi cần xác định nguồn gốc, vì sao đinh hương ở đó lại bị nhiễm phóng xạ", ông Bara nói, đồng thời cho biết Cơ quan Quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia (Bapeten) đang kiểm tra các mẫu thu từ trang trại.

Phát hiện này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện dấu vết Caesium-137 tại ít nhất 22 cơ sở trong khu công nghiệp Cikande, cách Jakarta khoảng 60 km về phía tây.

Chính phủ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát trong khu vực và tiến hành kiểm tra các phương tiện nhằm phát hiện khả năng nhiễm phóng xạ.

FDA cho biết cơ quan này đã cấm các sản phẩm của 2 công ty Indonesia cho đến khi họ có thể chứng minh rằng đã khắc phục được các vấn đề dẫn đến tình trạng nhiễm phóng xạ.

Cơ quan này cũng cho biết tôm và gia vị từ một số vùng của Indonesia sẽ phải có giấy chứng nhận nhập khẩu kể từ cuối tháng 10, do nguy cơ có thể bị nhiễm Caesium-137.

FDA đã ban hành lệnh thu hồi hồi tháng 8 sau khi phát hiện đồng vị phóng xạ này trong tôm do công ty PT Bahari Makmur Sejati xuất khẩu.

Theo FDA, việc tiếp xúc lâu dài với Caesium-137 có liên quan nguy cơ ung thư gia tăng, dù với liều lượng thấp. Đồng vị phóng xạ này được tạo ra trong quá trình phản ứng hạt nhân và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, y học và nghiên cứu.