Rò rỉ chất làm mát phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu

Phòng tua-bin được kết nối với OL3, lò phản ứng mới nhất trong số 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto trên đảo Eurajoki phía tây Phần Lan ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 10.3 dẫn thông cáo của Công ty TVO điều hành lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 tại Phần Lan cho hay khoảng 100 m3 "chất làm mát phóng xạ" bị rò rỉ từ lò phản ứng này, nhưng sự cố không gây ra rủi ro an toàn.

Vụ rò rỉ xảy ra hôm 7.3 trong thời gian ngừng hoạt động hằng năm của lò phản ứng để bảo trì, "liên quan đến việc đổ đầy bể chứa lò phản ứng", theo thông cáo.

"Chất làm mát chảy vào các phòng chứa gần với môi trường và vào hệ thống thoát nước sàn của phòng chứa. Sự cố này không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho nhân viên, môi trường hoặc an toàn hạt nhân", TVO cho biết.

Theo TVO, vụ rò rỉ được cho là do "lỗi của con người" vì cửa sập của bể không được đóng đúng cách. "Sau cùng, mức độ của sự cố đối với an toàn bức xạ là thấp, do các hành động an toàn đã được thực hiện", TVO thông báo.

TVO cho biết thêm rằng sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến thời gian ngừng hoạt động hằng năm theo kế hoạch, dự kiến kéo dài đến tháng 5.

Lò phản ứng nước áp suất châu Âu thế hệ tiếp theo (EPR) được Tập đoàn Areva-Siemens do Pháp đứng đầu xây dựng, cung cấp hơn 10% điện năng cho Phần Lan.

Giống như một số dự án EPR khác, lò phản ứng nằm trên bờ biển phía tây nam Phần Lan này đã liên tục bị chậm tiến độ xây dựng và chi phí bị đội thêm hàng tỉ USD.

Olkiluoto 3 là lò phản ứng hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, trong khi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, với 6 lò phản ứng, là nhà máy hạt nhân lớn nhất.