Thế giới tăng tốc phát triển điện hạt nhân

Đài KRCRTV mới đây dẫn khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) với sự phản hồi của 8.638 người Mỹ trưởng thành được chọn lựa ngẫu nhiên cho thấy có 56% ủng hộ xây thêm các nhà máy ĐHN. Nguyên nhân chủ yếu là do những lo ngại về biến đổi khí hậu, nhờ ĐHN hầu như không phát thải khí nhà kính như nhiên liệu hóa thạch. Theo tờ The New York Times, trong số những nước mới đây cam kết xây các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện có những nước từ lâu sử dụng công nghệ này như Canada, Hàn Quốc, Mỹ và Pháp; nhưng cũng có những nước hiện không có ĐHN như Kenya, Mông Cổ và Nigeria. Bên cạnh đó, các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đang tìm hướng tài trợ cho các nhà máy ĐHN mới hoặc cách các lò phản ứng nhỏ có thể tạo ra năng lượng cần thiết cho mọi mục đích công nghiệp.