Thế giới chịu tổn thất khủng do biến đổi khí hậu

Thiệt hại kinh hoàng

Theo tờ The Guardian dẫn lại báo cáo của Phòng Thương mại quốc tế (ICC), tổng số thảm họa liên quan khí hậu tăng từ giai đoạn 1980 - 1999 đến giai đoạn 2000 - 2019 đã tăng 83%. Trong đó, khoảng 4.000 sự kiện thời tiết khắc nghiệt trên 6 châu lục trong giai đoạn 2014 - 2023 đã gây thiệt hại nặng nề từ việc phá hủy nhà cửa, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng đến năng suất lao động của con người. Báo cáo cho thấy tổng cộng 1,6 tỉ người bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời nêu rõ số người thiệt mạng sẽ tăng lên theo thời gian.

Hiện trường một khu vực ở bang Florida (Mỹ) sau khi bão Milton quét qua Ảnh: AFP

Về kinh tế, tổng thiệt hại do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt liên quan khí hậu cực đoan toàn cầu là khoảng 2.000 tỉ USD từ năm 2014 - 2023, tương đương với tổn thất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Xét trong giai đoạn 2022 - 2023, thiệt hại kinh tế toàn cầu đã lên tới 451 tỉ USD, tăng 19% so với mức trung bình hằng năm của cách đây 8 năm. Theo báo cáo trên, Mỹ chịu tổn thất kinh tế lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2014 - 2023 với mức 935 tỉ USD. Sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận mức thiệt hại tài chính lớn thứ 2 và 3, lần lượt là 268 tỉ USD và 112 tỉ USD. Đức, Úc, Pháp và Brazil cũng nằm trong bảng xếp hạng 10 quốc gia chịu tổn thất nhiều nhất do biến đổi khí hậu.

Sẽ có thêm siêu bão như Yagi vì biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của ICC, gánh nặng kinh tế do biến đổi khí hậu không đồng đều ở các quốc gia. Nhà kinh tế học Ilan Noy tại Đại học Victoria (New Zealand) nhận xét: "Về lâu dài, những tổn thất ở các quốc gia có thu nhập thấp có sức tàn phá lớn hơn so với những nước thịnh vượng, nơi hỗ trợ của nhà nước mạnh hơn".

Trước đó, nhiều báo cáo cũng chỉ ra rằng kinh tế toàn cầu sẽ chịu tổn thất kinh hoàng do hiện tượng thời tiết cực đoan. Viện Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu Potsdam (PIK) cũng ước tính biến đổi khí hậu sẽ gây thiệt hại tương đương 17% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới và mức tổn thất ước tính lên tới 38.000 tỉ USD/năm vào năm 2050. Xét riêng các nền kinh tế đang phát triển châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản, Úc và New Zealand), từ nay đến năm 2070, nếu không được kiểm soát, biến đổi khí hậu có thể làm tổn hại tích lũy 17% GDP của khu vực. Mức tổn thất GDP này có thể lên đến 41% vào năm 2100, theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm 31.10.

"Mạnh tay" rút hầu bao

Ông Simon Stiell, Giám đốc phụ trách mảng khí hậu của LHQ, ngày 11.11 cảnh báo: "Nếu ít nhất 2/3 các quốc gia trên thế giới không đủ khả năng cắt giảm khí thải nhanh chóng, thì mọi người đều phải trả giá đắt".

Đồng quan điểm, Tổng thư ký của ICC John Denton nhấn mạnh: "Rõ ràng, dữ liệu trong thập niên qua đã chứng minh biến đổi khí hậu không phải là vấn đề của tương lai. Tình trạng mất năng suất do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang được nền kinh tế thực sự cảm nhận ngay tại đây và ngay lúc này".

Kim chi Hàn Quốc bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu tại quê nhà

Ông Denton kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng nhanh chóng và đồng bộ trước các tác động kinh tế do thời tiết khắc nghiệt gây ra, đồng thời khẳng định việc "rút hầu bao" cho khí hậu là đầu tư vào một nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và kiên cường, nơi tất cả mọi người đều được hưởng lợi.

Bộ trưởng Môi trường Azerbaijan Mukhtar Babayev ngày 11.11 kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân cần thể hiện trách nhiệm nhiều hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. "Nếu không có khu vực tư nhân, sẽ không có giải pháp khí hậu. Thế giới cần nhiều tiền hơn và cần chúng nhanh hơn", theo tờ The Guardian dẫn lời ông Babayev.