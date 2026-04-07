Ấn Độ tử hình 9 cảnh sát giết người vi phạm lệnh phong tỏa trong dịch Covid-19

Hãng AFP ngày 7.4 đưa tin tòa án ở Ấn Độ vừa tuyên án tử hình 9 cảnh sát vì tra tấn và giết hại một người cha và con trai vào năm 2020, sau khi họ bị bắt giữ về cáo buộc vi phạm các quy định phong tỏa trong đại dịch Covid-19.

Thẩm phán tại thành phố Madurai (bang Tamil Nadu) tuyên bố các sĩ quan này phạm tội liên quan cái chết của thương nhân Jeyaraj (59 tuổi) và con trai Benniks (31 tuổi), theo một thông cáo của Cục Điều tra trung ương Ấn Độ (CBI).

"Tòa án khẳng định rằng vụ án này là một trường hợp lạm dụng quyền lực rõ ràng và thuộc loại hiếm hoi nhất", thông cáo cho biết sau khi thẩm phán tuyên án hôm 6.4, trong vụ án khiến dư luận phẫn nộ.

Hai cha con trên bị các sĩ quan tại một đồn cảnh sát bắt giữ và tra tấn dã man. Truyền thông cho biết các nạn nhân là chủ một cửa hàng điện thoại di động và bị bắt về cáo buộc mở cửa hàng quá giờ cho phép trong thời gian phong tỏa khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp cả nước.

Sự phẫn nộ lan rộng khiến chính quyền bang Tamil Nadu chuyển vụ án cho CBI - cơ quan đã truy tố 9 sĩ quan trong vòng 90 ngày.

Trong quá trình xét xử, CBI đã thẩm vấn hơn 50 nhân chứng và lập luận rằng các vụ giết người đã "làm chấn động lương tâm công chúng", xứng đáng với hình phạt nghiêm khắc nhất. Cả 9 bị cáo đều bị kết tội giết người và tiêu hủy bằng chứng.

Ấn Độ thực hiện án tử hình bằng cách treo cổ, mặc dù các trường hợp thi hành án này là hiếm.

Vụ thi hành án tử hình gần đây ở Ấn Độ là vào tháng 3.2020, khi bốn người đàn ông bị kết tội hiếp dâm tập thể và giết một phụ nữ trên xe buýt ở Delhi vào năm 2012, trong vụ án đã gây ra các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc.