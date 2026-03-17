Hành khách bị truy tố vì sàm sỡ nữ tiếp viên trên chuyến bay

Khánh An
17/03/2026 15:52 GMT+7

Điều tra sơ bộ cho thấy hành khách Akash Tiwari đã nhiều lần bám theo sàm sỡ nữ tiếp viên trên một chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines, và chỉ quay lại chỗ ngồi sau khi nạn nhân báo cáo vụ việc cho cấp trên.

Một máy bay của Hãng hàng không Singapore Airlines

Đài CNA đưa tin một người đàn ông 36 tuổi vừa bị truy tố tại Singapore vì sàm sỡ và quấy rối một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Singapore Airlines vào ngày 9.2.

Hành khách người Ấn Độ Akash Tiwari bị cáo buộc về hành vi sử dụng vũ lực liên quan việc dùng cơ thể chạm vào vùng mông của nạn nhân. Ngoài ra, người này bị cáo buộc có hành vi đe dọa bằng cách bám theo nữ tiếp viên đến khu vực bếp, dồn nạn nhân vào góc khuất và tiếp tục đuổi theo, khiến cô hoảng sợ.

Lệnh cấm tiết lộ danh tính nạn nhân đã được ban hành. CNA không nêu rõ thêm chi tiết về chuyến bay vì điều đó có thể dẫn đến việc nạn nhân bị đồng nghiệp nhận ra.

Khi được hỏi về lời bào chữa của mình, Akash nói rằng mình không có tội.

Điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân đang phục vụ người đàn ông gần chỗ ngồi của ông ta thì bị sờ mó. Nữ tiếp viên sau đó cảnh báo người đàn ông và đi đến khu vực bếp để chuẩn bị hạ cánh.

Khi bị hành khách này bám theo đến khu vực bếp và dồn vào góc, nữ tiếp viên đã hét vào mặt ông ta và rời khỏi khu vực bếp. Ông ta tiếp tục bám theo cô ở lối đi và chỉ trở lại chỗ ngồi sau khi cô báo cáo vụ việc cho người giám sát của mình.

Các sĩ quan cảnh sát tại sân bay đã tiến hành điều tra và bắt giữ người đàn ông sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Changi (Singapore). Nếu bị kết tội về sàm sỡ, bị cáo có thể bị phạt tù đến 3 năm, phạt tiền, đánh roi, hoặc kết hợp cả 3 hình phạt này.

Nếu bị kết tội có hành vi đe dọa và gây tổn hại tinh thần cho nạn nhân, ông ta có thể bị phạt tù đến 6 tháng, phạt tiền đến 5.000 SGD (3.900 USD), hoặc cả hai hình phạt.

