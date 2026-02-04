5 ngọn núi linh thiêng nổi tiếng thế giới và câu chuyện bí ẩn phía sau

Con người đã leo lên những ngọn núi này để tìm kiếm phước lành. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, núi non còn có những câu chuyện ảnh hưởng đến hệ thống tín ngưỡng và bản sắc. Dưới đây là năm ngọn núi được cho là linh thiêng trên thế giới và những câu chuyện bất hủ khiến chúng trở nên nổi tiếng, theo Times Of India.

Núi Kailash, Tây Tạng, Trung Quốc

Núi Kailash ngập tràn ánh sáng lúc bình minh ẢNH: Alexander Mandl

Thường được mô tả là trung tâm tâm linh của thế giới, núi Kailash chiếm một vị trí độc đáo trong địa lý tôn giáo toàn cầu. Ngọn núi phủ đầy tuyết này được coi là linh thiêng bởi người Hindu, Phật giáo, Jaina và những người theo tôn giáo Bon cổ đại. Kailash được cho là nơi ở của thần Shiva và nữ thần Parvati. Theo thần thoại Hindu, đây là nơi thần Shiva ở trong trạng thái thiền định sâu sắc và cai quản toàn bộ vũ trụ. Người ta cũng nói rằng bằng cách thực hiện một vòng quanh núi (parikrama), tội lỗi cả đời có thể được xóa bỏ, và bằng cách thực hiện 108 vòng quanh núi, người ta có thể đạt được sự giải thoát khỏi vòng luân hồi.

Đỉnh Adam hay Sri Pada, Sri Lanka

ẢNH: the style lover

Nằm sừng sững trên cao nguyên trung tâm của Sri Lanka, đỉnh Adam, hay Sri Pada, là một trong những địa điểm hành hương đa tôn giáo phi thường nhất thế giới. Điều đặc biệt về ngọn núi này không chỉ là vẻ đẹp của nó, mà còn là việc nó quy tụ bốn hệ thống tôn giáo lớn trong việc thờ phụng một biểu tượng duy nhất. Gần đỉnh núi có một khối đá tự nhiên hình dạng giống như dấu chân người. Đối với Phật giáo, đó là dấu chân của Đức Phật, được cho là đã để lại trong chuyến viếng thăm huyền thoại của Ngài tới trái đất.

Núi Fuji - Phú Sĩ, Nhật Bản

ẢNH: TOI

Ít ngọn núi nào kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và ý nghĩa tâm linh như núi Phú Sĩ. Là đỉnh núi cao nhất Nhật Bản và là thắng cảnh tự nhiên dễ nhận biết nhất, ngọn núi lửa đối xứng này từ lâu đã được coi là một sự hiện diện thiêng liêng trong tín ngưỡng Thần đạo và Phật giáo. Trong thần thoại Thần đạo, núi là nơi cư ngụ của nữ thần Konohanasakuya-hime, biểu tượng cho sự sống, tái sinh và bảo vệ chống lại lửa núi lửa. Trong thời kỳ Edo, các cuộc hành hương có tổ chức được gọi là phong trào Fujiko đã khuyến khích người dân thường thực hiện các cuộc leo núi theo nghi lễ như một hành động sùng kính tâm linh. Các đền thờ nằm rải rác trên sườn núi và đỉnh núi, và nhiều người leo núi vẫn coi hành trình này như một hình thức hành hương hơn là một thử thách thể thao.

Núi Sinai, Ai Cập

Hoàng hôn ở trung tâm núi Sinai ẢNH: Richard Nowitz Photography

Ẩn mình trong những sa mạc khắc nghiệt của bán đảo Sinai, núi Sinai là một phần không thể thiếu trong lịch sử tôn giáo của các tín ngưỡng Abraham. Được biết đến với tên gọi Jebel Musa, hay núi Moses, theo cách gọi địa phương. Trong nhiều thế kỷ, các tín đồ đã leo lên núi trong im lặng tuyệt đối, thường bắt đầu cuộc hành trình trước bình minh để có thể đến đỉnh núi trước khi mặt trời mọc. Dưới chân núi là Tu viện Thánh Catherine, một trong những tu viện Kitô giáo lâu đời nhất trên thế giới và là Di sản thế giới của UNESCO.

Núi Olympus, Hy Lạp

ẢNH: Olga Charami

Ngay cả trước khi được tuyên bố là công viên quốc gia và địa điểm leo núi, núi Olympus đã được coi là ngai vàng biểu tượng của các vị thần. Trong thần thoại Hy Lạp, Olympus được biết đến là nơi cư ngụ của Mười hai vị thần Olympus, đứng đầu là Zeus, vua của các vị thần. Người ta tin rằng Olympus ẩn chứa những cung điện lấp lánh, nơi các vị thần gặp nhau và bàn bạc về số phận của con người. Đối với người Hy Lạp, Olympus là ranh giới phân định giữa thế giới loài người và thế giới của các vị thần bất tử, một nơi quá thiêng liêng và quá hùng vĩ để con người đặt chân đến.