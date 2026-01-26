Cây cầu đáng sợ nhất hành tinh, cảm giác như 'đang lái xe đến tận cùng thế giới'

Một cây cầu dài hun hút nối liền hai phần của nước Mỹ khiến người ta sợ hãi đến mức bị "hoảng loạn" khi lái xe qua và mắc kẹt giữa cầu. Trải dài 39km, đây là cây cầu bắc qua mặt nước dài nhất hành tinh.

Cầu vượt hồ Pontchartrain Causeway bao gồm hai cây cầu song song và là tuyến đường nối giữa Metairie và Mandeville ở Louisiana. Cây cầu được xây dựng khi New Orleans bắt đầu phát triển vào những năm 1940 và 1950, giúp việc đi lại giữa hai bờ hồ trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Mặc dù rất dài, nhịp cầu đầu tiên chỉ được xây dựng trong vòng 14 tháng.

Thường được mệnh danh là một trong những cây cầu đáng sợ nhất ở Mỹ và trên thế giới để lái xe qua, cầu Causeway đón khoảng 12 triệu lượt xe mỗi năm. Đoạn cầu hướng về phía nam đến Mandeville có thu phí, vì vậy bạn phải trả tiền để qua cầu, và nhìn chung, mất khoảng 30 phút để lái xe qua nếu thời tiết và điều kiện giao thông thuận lợi, theo Express.uk.

Cây cầu dài hun hút như đi về chốn hư vô

Có những điểm cho phép người lái xe quay đầu nếu nhận ra mình đã mắc lỗi, hoặc nếu quá sợ hãi để tiếp tục - nhưng bạn không thể tự mình vào những điểm này, mà cần phải chờ cảnh sát hộ tống.

Cảnh sát Causeway, cùng với Đội tuần tra hỗ trợ người lái xe (MAP), giám sát cây cầu và cung cấp hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông hoặc sương mù dày đặc.

Cho đến năm 2011, cây cầu này giữ Kỷ lục Guinness thế giới về cây cầu dài nhất bắc qua mặt nước. Tuy nhiên, khi cầu vịnh Giao Châu - Thanh Đảo được khánh thành ở Trung Quốc, Kỷ lục Guinness thế giới đã tạo ra hai hạng mục cho các cây cầu bắc qua mặt nước.

Cầu Causeway nhìn từ máy bay

Cầu vượt hồ Pontchartrain sau đó trở thành cây cầu dài nhất bắc qua mặt nước liên tục, trong khi cầu vịnh Giao Châu trở thành cây cầu dài nhất bắc qua mặt nước với tổng chiều dài các đoạn nối liền nhau.

Mặc dù là một kỳ tích kỹ thuật vô cùng ấn tượng, nó thường được coi là một trong những cây cầu đáng sợ nhất để băng qua. Theo Islands, khoảng 2,4 km của cây cầu mà bạn không thể nhìn thấy đất liền từ cả hai phía, tạo ra một bầu không khí rất kỳ lạ.

Phần cuối cây cầu như đi ngầm xuống nước

Một người kể lại: "Có lần khi đang lái xe trên cầu, bầu trời và mặt nước có cùng một màu. Mặt hồ lúc đó cũng cực kỳ tĩnh lặng. Gần như không thể phân biệt được đâu là bầu trời và đâu là mặt hồ. Cảm giác như đang lái xe trên một cây cầu xuyên qua những đám mây. Rất kỳ lạ". Một người khác nói thêm: "Tôi đã lái xe trên đoạn đường này trong một cơn bão, thật kinh khủng".

Một người khác kể lại: "Lần trước, khi cố gắng lái xe qua đây, tôi đã bị hoảng loạn. Tôi chỉ đến được chỗ giao nhau vì những người lái xe khác thấy tôi lạng lách với đèn báo nguy hiểm bật sáng, nên tất cả họ đều giảm tốc độ và nhường đường cho tôi qua an toàn. Viên cảnh sát rất hỗ trợ thân thiện đợi tôi bình tĩnh lại, gọi điện cho bạn bè tôi đến đón vì không muốn tôi cố gắng lái xe nốt quãng đường còn lại".

Ảnh: Getty

Một người bình luận trên video YouTube về chuyến qua cây cầy này: "Tôi nhớ hồi nhỏ, khi mặt trời lặn, tôi thường đến đây, trông như thể chúng tôi đang lái xe về phía tận cùng thế giới".