Bên trong du thuyền sang trọng nhất thế giới, giá phòng gần 800 triệu đồng/đêm

Ngành công nghiệp du thuyền hiếm khi đứng yên, nhưng thỉnh thoảng, một con tàu mới xuất hiện và thiết lập lại các kỳ vọng. Năm 2026, khoảnh khắc đó có thể đến với sự ra mắt của Seven Seas Prestige, một con tàu được mô tả là sang trọng nhất từ trước đến nay, một phần nhờ vào giá phòng suite lên tới khoảng 20.000 bảng Anh mỗi đêm.

Dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2026, Seven Seas Prestige thuộc Regent Seven Seas Cruises, hãng nổi tiếng hoạt động ở phân khúc cao cấp nhất của thị trường. Con tàu có trọng tải khoảng 77.000 tấn, lớn hơn nhiều so với đội tàu hiện tại của Regent, nhưng chỉ chở được 822 hành khách - cho phép không gian rộng rãi hơn.

Hình ảnh phối cảnh của Seven Seas Prestige ẢNH: Regent Seven Seas Cruises

Mặc dù lớn hơn khoảng 40% so với các tàu gần đây nhất của Regent, tàu này chỉ chở thêm khoảng 100 khách, một động thái phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp hướng tới không gian rộng rãi hơn cho mỗi hành khách thay vì tăng sức chứa.

Điểm được bàn tán nhiều nhất là hạng phòng cao cấp nhất trên tàu. Theo The Telegraph, phòng suite lớn nhất lên vài trăm mét vuông bao gồm ban công bao quanh. Nó được thiết kế để chứa tối đa 6 khách và hai phòng ngủ, nhiều phòng tắm, phòng tập thể dục và phòng xông hơi riêng, tủ quần áo rộng rãi và thang máy riêng được kết nối bằng cầu thang đá nổi.

Trong khi những phòng suite như vậy thu hút sự chú ý, chúng cũng cho thấy du lịch biển hạng sang đã phát triển đến mức nào. Từng chủ yếu gắn liền với phòng ăn trang trọng và nội thất truyền thống, những con tàu cao cấp ngày nay ngày càng giống những khu nhà ở riêng tư nổi trên biển, nhắm đến những du khách có thể lựa chọn các khu nghỉ dưỡng năm sao hoặc siêu du thuyền.

Hãng du thuyền Regent Seven Seas Cruises chiếm một vị trí độc đáo. Hãng vận hành đội tàu toàn phòng suite và tự quảng bá theo mô hình trọn gói, với giá vé thường bao gồm ăn uống cao cấp, đồ uống, các chuyến tham quan, tiền boa và Wi-Fi. Các tàu của hãng nhỏ hơn so với các tàu du lịch thông thường, cho phép tiếp cận các cảng mà các tàu lớn hơn không thể đến được.

Liệu nó có trở thành biểu tượng cuối cùng của sự sang trọng trên du thuyền hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng sự xuất hiện của nó vào năm 2026 đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mức độ xa hoa của cuộc sống trên biển.