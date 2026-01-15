Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Du thuyền hạng sang bất ngờ 'chỉ dành cho người lớn'

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
15/01/2026 08:48 GMT+7

Một hãng du thuyền quy mô lớn chính thức chuyển sang mô hình 'chỉ dành cho người lớn', gia nhập nhóm các thương hiệu đang ngày càng phát triển với xu hướng du khách tìm kiếm sự yên tĩnh hơn là các hoạt động thân thiện với trẻ em.

Oceania Cruises, công ty có trụ sở tại Miami, Mỹ điều hành 8 du thuyền hạng sang đi khắp châu Âu, Alaska, vùng Caribbean, Nam Mỹ, châu Á, châu Phi và Úc, đã thông báo trong tháng này rằng sẽ bắt đầu chỉ đón tiếp khách từ 18 tuổi trở lên cho các đặt chỗ mới.

"Khách hàng của chúng tôi luôn chia sẻ rằng môi trường yên tĩnh trên tàu là một trong những lý do chính khiến họ quay lại nhiều lần", Jason Montague, giám đốc phụ trách mảng hạng sang của Oceania Cruises, cho biết thêm: "Bằng cách chuyển sang trải nghiệm chỉ dành cho người lớn, chúng tôi đang nâng cao bản chất cốt lõi của hành trình Oceania Cruises - một hành trình được định nghĩa bởi sự tinh tế, thanh bình và khám phá".

Hãng du thuyền bất ngờ chuyển sang dịch vụ 'chỉ dành cho người lớn' - Ảnh 1.

Tàu MS Nautica của hãng Oceania Cruise Line đã cập cảng Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

ẢNH: Kirk Fisher

Tất cả các đặt chỗ được thực hiện trước ngày 7 tháng 1 năm 2026, bao gồm khách dưới 18 tuổi, vẫn sẽ được giữ nguyên.

Trang Cruise Critic cũng lưu ý rằng chính sách mới này càng làm nổi bật sự khác biệt giữa Oceania và hãng tàu hạng sang Regent Seven Seas Cruises cùng tập đoàn, vốn vẫn chào đón du khách dưới 18 tuổi.

Oceania Cruises và Regent Seven Seas Cruises, cùng với Norwegian Cruise Line, đều hoạt động dưới sự quản lý của Norwegian Cruise Line Holdings.

Chỉ có một số ít hãng du thuyền trên thế giới hoàn toàn chỉ dành cho người lớn, bao gồm Virgin Voyages và Viking Cruises.

Khái niệm này đang mở rộng thông qua các chính sách mới chỉ dành cho người lớn như của Oceania, cũng như các chuyến đi dành riêng cho người lớn trên các hãng du thuyền phổ biến.

Hãng du thuyền bất ngờ chuyển sang dịch vụ 'chỉ dành cho người lớn' - Ảnh 2.

"Du lịch trên tàu biển chỉ dành cho người lớn hấp dẫn nhiều đối tượng khách du lịch, cả những người không có con lẫn những người có con", Colleen McDaniel, Tổng biên tập của Cruise Critic, chia sẻ

ẢNH: Michael Jung

Hãng Carnival Cruise Line mới đây đã thông báo sẽ bổ sung thêm các chuyến du lịch chỉ dành cho người lớn vào năm 2026 thông qua chương trình SEA (Sailings Exclusively for Adults), bao gồm các chuyến du lịch chỉ dành cho khách từ 21 tuổi trở lên với quyền sử dụng sòng bạc mở rộng và các bữa tiệc theo chủ đề.

Một số hãng tàu du lịch cũng giới hạn một số khu vực trên tàu chỉ dành cho người lớn. Bao gồm khu vực Serenity Deck của Carnival, chỉ dành cho khách từ 21 tuổi trở lên; khu vực Solarium của Royal Caribbean, một ốc đảo chỉ dành cho người lớn với hồ bơi, bồn tắm nước nóng và ghế nằm thư giãn dành cho hành khách thường từ 16 tuổi trở lên; và Norwegian Cruise Line, hãng này cũng cung cấp các khu vực chỉ dành cho người lớn trên tàu của mình.

Ngay cả Disney Cruise Line cũng phục vụ người lớn, cung cấp các hồ bơi, phòng chờ cao cấp và nhà hàng sang trọng chỉ dành cho người lớn, tách biệt với khu vực dành cho trẻ em.

