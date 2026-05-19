5 người chết trong vụ xả súng 'khủng khiếp' tại nhà thờ Hồi giáo ở California

Cảnh sát cho biết tất cả trẻ em đang theo học tại một trường học trong khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo đều an toàn. Nhà chức trách đang điều tra vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở quận San Diego theo hướng một tội ác thù hận, và FBI đang hỗ trợ cuộc điều tra.

Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl cho biết mẹ của một trong hai nghi phạm đã gọi điện cho cảnh sát khoảng hai giờ trước vụ xả súng để báo cáo rằng một người con trai của bà đã bỏ nhà đi, mang theo ba khẩu súng và xe của bà.

Ông Wahl cho biết: "Bà ấy tin rằng con trai mình có ý định tự tử, và bà bắt đầu chia sẻ thông tin rằng một số vũ khí của bà đã bị mất, xe của bà cũng mất tích, ngoài ra con trai bà cũng biến mất. Bà ấy cũng nói rằng con trai bà đang ở cùng một người bạn và cả hai đều mặc đồ rằn ri, điều này không phù hợp với những gì chúng ta thường thấy ở một người có ý định tự tử".

Hiện trường vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo ở San Diego, California, Mỹ hôm 18.5 ẢNH: REUTERS

Theo lời cảnh sát trưởng, cảnh sát đã bắt đầu nỗ lực truy tìm những thanh niên này và đang điều động các đội tuần tra đến một trung tâm mua sắm gần đó và trường trung học của con trai bà để đề phòng thì nhận được các cuộc gọi báo cáo về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo.

Cảnh sát trưởng từ chối tiết lộ nội dung của một bức thư mà ông cho biết đã được mẹ của người bỏ nhà đi tìm thấy.

Vụ tấn công xảy ra một tuần trước lễ Eid al-Adha, ngày lễ lớn của người Hồi giáo, và cuộc hành hương Hajj hàng năm của các tín đồ Hồi giáo đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út.

Ông Taha Hassane, vị imam và giám đốc Trung tâm Hồi giáo, gọi vụ xả súng là một thảm kịch chưa từng có, và khẳng định việc nhắm mục tiêu vào một nơi thờ phụng là "vô cùng tàn bạo".

Hàng chục sĩ quan cảnh sát được cử đến hiện trường đã tìm thấy thi thể của ba người đàn ông có liên quan đến nhà thờ Hồi giáo. Các quan chức cho rằng người bảo vệ an ninh có thể đã hành động giúp ngăn chặn thêm đổ máu trước khi ông bị hạ sát.

Một thời gian ngắn sau, cảnh sát phát hiện thi thể của hai nam thiếu niên, 17 và 18 tuổi, trong một chiếc xe giữa đường, chết do vết thương do súng tự gây ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bình luận rằng vụ xả súng chết người này là “một tình huống khủng khiếp”, và cho biết ông đang chờ thêm thông tin chi tiết.