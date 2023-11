5 người chết và mất tích, hàng loạt huyện ở miền Trung chìm trong 'biển nước'

Theo đó, 2 người chết, 3 người mất tích tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hàng loạt tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Một con đường tại TP.Huế bị nước lũ chia cắt LÊ HOÀI NHÂN

Tại Quảng Bình, 6 thôn, bản trên địa bàn xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh) bị chia cắt. 3 huyện Đắk Rông, Triệu Phong, Hải Lăng tại Quảng Trị bị ngập từ 0,2 - 1 m. 8 huyện, thị, thành phố tại Thừa Thiên - Huế là TP.Huế, T.X Hương Thủy, T.X Hương Trà và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Nam Đông, Phú Lộc bị ngập từ 0,3 - 1,5 m.

Về tình hình lũ, theo cập nhật lúc 16 giờ chiều nay, lũ trên sông Bồ (Huế) ở mức 4,87 m, trên báo động 3 0,37 m, nhỏ hơn lũ lịch sử 0,37 m. Dự báo, nước lũ sẽ tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh 5 m lúc 19 giờ cùng ngày.

Lũ trên sông Hương (Huế) lúc 16 giờ là 4,28 m, trên báo động 3 0,78 m, dưới lũ lịch sử 1,53 m. Dự báo, nước lũ lúc 19 giờ cùng ngày là 4,2 m, trên báo động 3 0,7 m.



Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối 15 - 16.11, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 17.11, mưa lớn giảm dần.

Từ đêm 15 - 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm. Tây nguyên có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1; khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi cấp 2.