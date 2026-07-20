5 người ở TP.HCM tử vong do bệnh dại

Ngày 20.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, xã Long Hải có 3 ca, xã Củ Chi 1 ca và xã Hòa Hiệp 1 ca.

Điều đáng lưu ý là tất cả trường hợp tử vong đều không tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại. Có đến 40% trường hợp xử trí vết thương không đúng cách, như: tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam đã làm lỡ thời gian vàng cứu chữa.

Riêng phía nam, 6 tháng đầu năm 2026 đã có 20 ca tử vong do bệnh dại. Trong khi đó, căn bệnh này đã làm 30 người tử vong trên cả nước trong 6 tháng đầu năm nay.

Tiêm phòng dại đối với vật nuôi là chó, mèo để phòng ngừa bệnh dại ẢNH: DUY TÍNH

Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại bùng phát. Sở Y tế TP.HCM đã có chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại. HCDC cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành với Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát dịch tễ, truyền thông giáo dục sức khỏe và xử lý triệt để các ổ dịch, quyết tâm ngăn chặn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người.

Theo HCDC, bệnh dại khi đã phát bệnh sẽ gây tử vong 100%, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí đúng và tiêm phòng kịp thời.

Vì vậy, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào thì phải xối rửa kỹ vết thương với nước và xà phòng trong vòng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45 – 70 độ (cồn y tế hoặc cồn iot – povidine) để giảm thiểu lượng vi rút dại tại vết thương. Đồng thời đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Tuyệt đối không lấy nọc; không bôi dầu gió lên vết thương; không đắp lá vào vết cắn, cào. Lưu ý là không sử dụng thuốc nam, thuốc đông y, lá cây hoặc các phương pháp dân gian để điều trị dại.

HCDC đưa ra thông điệp "5 KHÔNG" phòng chống bệnh dại Không nuôi chó, mèo chưa được tiêm phòng dại.

Không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền địa phương.

Không nuôi chó thả rông.

Không để chó cắn người.

Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, khuyến khích tiêm vắc xin dự phòng cho các đối tượng có nguy cơ cao như cán bộ thú y, nhân viên phòng thí nghiệm, người làm nghề giết mổ chó và người dân sinh sống hoặc du lịch tại các khu vực lưu hành bệnh dại.



