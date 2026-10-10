5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe Toyota áp đảo

Cùng với sự hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) cũng vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số.

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9.2026 tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 2.168 xe, tăng 780 xe tương đương 36% so với tháng 8.2026. Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, doanh số dòng xe hybrid đã tăng trưởng trở lại. Kết quả này một phần đến từ sự hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô nhưng bên cạnh đó, phải kể đến kết nỗ lực bổ sung mẫu mã mới đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi của các nhà sản xuất, phân phối.

Người Việt mua sắm gần 2.200 xe ô tô hybrid các loại trong tháng 9.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Đáng chú ý, trong số các mẫu mã phiên bản ô tô hybrid phân phối trên thị trường, một số mẫu xe hybrid của Toyota như Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV tiếp tục được khách hàng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất. Các phiên bản xe hybrid của Toyota tiếp tục áp đảo danh sách 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026 khi có tới 4 cái tên góp mặt.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026:

1. Toyota Innova Cross HEV: 630 xe

Tháng thứ hai liên tiếp doanh số Toyota Innova Cross HEV tăng trưởng, đồng thời dẫn đầu cuộc đua ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Theo đó, Toyota đã bán ra 630 xe Toyota Innova Cross HEV trong tháng 9.2026, tăng 259 xe so với tháng trước đó. Ngoài danh tiếng của một trong những mẫu MPV 7 chỗ từng hút khách nhất thị trường, việc sở hữu kiểu dáng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, thực dụng, vận hành mạnh mẽ, êm ái… là những yếu tố giúp Innova Cross HEV tạo sức hút. Hiện tại, dòng Toyota Innova Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó riêng bản Innova Cross HEV có giá niêm yết 960 triệu đồng. Tổng doanh số sau 9 tháng đã qua của phiên bản này đạt 3.877 xe. Bước sang tháng 10.2026, Toyota Innova Cross HEV được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 60 triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG

2. Toyota Corolla Cross HEV: 616 xe

Toyota Corolla Cross HEV tiếp tục xếp vị trí thứ hai trong danh sách 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9 vừa qua với 616 xe đến tay khách hàng, ít hơn 14 xe so với Innova Cross HEV. So với tháng trước đó, doanh số Toyota Corolla Cross HEV tăng 329 xe. Mẫu xe này thuộc phân khúc Crossover 5 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân, gia đình. Corolla Cross HEV dùng hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 lít (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm), với một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của bản Corolla Cross HEV ở mức 3,67 lít/100 km. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross HEV có giá bán 865 triệu đồng. Sau 9 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe hybrid này đạt 4.175 xe. Bước sang tháng 10.2026, Toyota Corolla Cross HEV được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 43,5 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ Ảnh: BÁ HÙNG

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3. Toyota Yaris Cross HEV: 413 xe



Toyota Yaris Cross HEV vươn lên vị trí thứ ba với 413 xe bán ra, tăng 234 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số sau 9 tháng của năm 2026 lên mức 1.977 xe. Ngoài mức giá 728 triệu đồng dễ tiếp cận nhất trong nhóm xe hybrid hiện nay trên thị trường, Yaris Cross HEV còn sở hữu kiểu dáng thời trang, hiện đại, vận hành tiết kiệm… Trong tháng 10.2026, phiên bản Toyota Yaris Cross HEV đang được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 74 triệu đồng Ảnh: TOYOTA

4. Honda CR-V e:HEV RS: 189 xe

Mẫu xe duy nhất của thương hiệu Honda góp mặt trong danh sách này. Hãng xe Nhật Bản hiện có tới 3 mẫu xe có phiên bản hybrid, trong đó Honda CR-V e:HEV RS là dòng xe được ưa chuộng nhất dù có giá bán lên tới 1,250 tỉ đồng. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng C thiết kế 5+2 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong tháng 9.2026, doanh số Honda CR-V e:HEV RS đạt 189 xe, giảm 6 xe so với tháng trước đó. Cộng dồn 9 tháng đã qua, tổng doanh số mẫu xe này đạt 2.417 xe Ảnh: BÁ HÙNG

5. Toyota Camry HEV: 131 xe