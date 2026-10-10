5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026: Xe Toyota áp đảo

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Người Việt mua sắm gần 2.200 xe ô tô hybrid các loại trong tháng 9.2026, trong đó các phiên bản xe hybrid của Toyota tiếp tục áp đảo với 4 cái tên góp mặt, trong đó Toyota Innova Cross HEV tiếp tục là mẫu xe hybrid bán chạy nhất.
Cùng với sự hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) cũng vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số.
Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9.2026 tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 2.168 xe, tăng 780 xe tương đương 36% so với tháng 8.2026. Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, doanh số dòng xe hybrid đã tăng trưởng trở lại. Kết quả này một phần đến từ sự hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô nhưng bên cạnh đó, phải kể đến kết nỗ lực bổ sung mẫu mã mới đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi của các nhà sản xuất, phân phối.
Đáng chú ý, trong số các mẫu mã phiên bản ô tô hybrid phân phối trên thị trường, một số mẫu xe hybrid của Toyota như Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV tiếp tục được khách hàng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất. Các phiên bản xe hybrid của Toyota tiếp tục áp đảo danh sách 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026 khi có tới 4 cái tên góp mặt.
Dưới đây là thông tin chi tiết về 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2026:
1. Toyota Innova Cross HEV: 630 xe
2. Toyota Corolla Cross HEV: 616 xe
Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?
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