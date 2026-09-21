8 ô tô hybrid bền bỉ nhất, có khả năng đạt mốc quãng đường hơn 400.000 km

Cùng với xu hướng điện hóa diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô thế giới những năm gần đây, mảng xe hybrid (sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp pin, mô-tơ điện) cũng không ngừng phát triển với hàng loạt mẫu mã. Dễ nhận thấy các hãng ô tô Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất, phát triển các mẫu mã ô tô hybrid, các nhà sản xuất xe Hàn Quốc như Hyundai, KIA cũng đang từng bước bổ sung thêm các phiên bản hybrid cho những mẫu xe đang hút khách trên thị trường. Tuy nhiên, nếu xét về độ bền bỉ ở mảng ô tô hybrid, khó có thương hiệu nào có thể sánh được với Toyota.

Theo kết quả khảo sát, phân tích mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCars, độ bền của ô tô hybrid thậm chí còn nhỉnh hơn xe động cơ đốt trong truyền thống hay SUV chạy bằng động cơ xăng, dầu.

Xét về độ bền bỉ ở mảng ô tô hybrid, khó có thương hiệu xe nào sánh với Toyota Ảnh: BÁ HÙNG

iSeeCars đã xem xét dữ liệu vòng đời của 395 triệu ô tô tại Mỹ để tìm ra những mẫu mã ô tô bền bỉ nhất có thể đạt quãng đường hoạt động 250.000 dặm (khoảng 402.000 km) theo tỷ lệ phần trăm của từng phân khúc cũng như từng mẫu xe. Theo đó, mức trung bình ô tô hybrid bền bỉ nhất, có thể đạt quãng đường 400.000 km là 8,2%.

Ông Karl Brauer - Chuyên gia phân tích của iSeeCars cho biết: "Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe hybrid tốt hơn xe động cơ đốt trong đồng nghĩa với chi phí vận hành thấp hơn. Bên cạnh đó, tỷ lệ ô tô hybrid có khả năng đạt quãng đường hoạt động 250.000 dặm có xu hướng gia tăng cũng góp phần tạo nên sức hút cho dòng xe này. Điều này cũng cho thấy độ tin cậy và độ bền của các mẫu xe hybrid dần được cải thiện, có thể làm giảm bớt nỗi lo ngại của người tiêu dùng về nguy cơ hỏng hóc cơ khí do hệ thống truyền động".

Theo iSeeCars, hệ thống truyền động hybrid lần đầu tiên được giới thiệu cách đây khoảng 25 năm, nhưng công nghệ này đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần khi có nhiều mẫu ô tô phổ thông được bổ sung phiên bản hybrid.

Có đến 7 mẫu xe Toyota và Lexus góp mặt trong danh sách 8 ô tô hybrid bền bỉ nhất, có khả năng đạt mốc quãng đường hơn 400.000 km Ảnh: BÁ HÙNG

Kết quả khảo sát, phân tích dữ liệu của iSeeCars cho thấy, ô tô hybrid của các hãng xe Nhật Bản vẫn hoàn toàn áp đảo nếu xét về độ bền bỉ. Trong đó, đáng chú ý là các dòng xe hybrid của Toyota và Lexus. Có đến 7 mẫu xe Toyota và Lexus góp mặt trong danh sách 8 ô tô hybrid bền bỉ nhất, có khả năng đạt mốc quãng đường hơn 400.000 km. Trong đó, có 4 mẫu xe của Toyota.

Cụ thể, theo dữ liệu từ iSeeCars, Lexus RX Hybrid là mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất với 28,9% có khả năng đạt quãng đường 400.000 km, cao gấp 3,5 lần so với mức trung bình của phân khúc này. Toyota Highlander Hybrid - mẫu xe từng dẫn đầu bảng xếp hạng này vào năm ngoái đã rơi xuống vị trí thứ hai với 20,7% có khả năng đạt quãng đường 400.000 km.

8 ô tô hybrid bền bỉ nhất, có khả năng đạt mốc quãng đường hơn 400.000 km Nguồn: ISEECARS

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hai mẫu sedan, gồm Honda Accord Hybrid (18,5%) và Toyota Avalon Hybrid (17,4%). Toyota Prius xếp thứ 5 với tỷ lệ 11,5% có khả năng đạt quãng đường 400.000 km. Toyota Camry Hybrid cũng có tỷ lệ tương tự và xếp ở vị trí thứ 6. Trong khi hai vị trí cuối bảng thuộc về Toyota RAV4 Hybrid (5,9%) và Lexus ES Hybrid (5,1%).

Trong danh sách 8 ô tô hybrid bền bỉ nhất, có khả năng đạt mốc quãng đường hơn 400.000 km vừa được iSeeCars công bố, chỉ có một số mẫu xe như Toyota Camry Hybrid, Lexus RX Hybrid và Lexus ES Hybrid đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

